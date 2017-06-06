30 milyon euro verecekler mi?

Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune, Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie ile ilgilenmediklerini açıkladı.



Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı oyuncu için 30 milyon euro ödeyeceklerine dair çıkan haberleri yalanlayan Çin ekibi, böyle bir düşünceleri olmadığını dile getirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hebei China Fortune kulübü olarak, Robin van Persie'ye teklif yaptığımız yönünde çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktır. Van Persie'nin transferiyle ilgili herhangi bir girişimimiz olmadı. Basında çıkan haberler tamamen dedikodudan ibarettir." Van Persie, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 39 maçta 18 gol kaydetti.