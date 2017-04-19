Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 yıl sonra gelen şampiyonluk

Brezilya'da Temyiz Mahkemesi, Sport Recife'yi 1987'nin birinci futbol ligi şampiyonu ilan etti

Bu haber kez okundu.

30 yıl sonra gelen şampiyonluk

Federasyon ve kulüpler tarafından 1987'de düzenlenen iki ayrı ligde şampiyonluk yaşayan Flamengo ve Sport Recife arasındaki karışıklığı gidermek için oylama yapan mahkeme, 30 yıllık tartışmaya son verdi.

Mahkeme, 3'e 1 oyla Sport Recife'yi söz konusu sezonun şampiyonu olarak belirledi. Brezilya'da 1987'de kulüpler tarafından organize edilen ligde Flamengo, federasyonun düzenlediği ligde ise Sport Recife şampiyonluğa ulaşmıştı. Federasyonun, karışıklığı gidermek için iki takımı final maçında karşılaştırma teklifi, Flamengo Kulübü tarafından reddedilmişti.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolBrezilyaRecife
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100