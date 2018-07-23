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"300-400 bin dolar fazladan istiyorlar"

Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Transferin bitimine daha 6 hafta var. Zaten birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz. Giden oyuncuların yeri dolacak" diye konuştu

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:31
"300-400 bin dolar fazladan istiyorlar"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, "Kadromuzda iskeleti bozacak hiçbir oyuncuyu göndermedik. Transferin bitimine daha 6 hafta var. Zaten birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz. Giden oyuncuların yeri dolacak." ifadelerini kullandı.

Ravcı, yaptığı yazılı açıklamada, transferde dengeli gitmeye çalıştıklarını belirterek, kadrolarını piyasada adı geçen yıldız isimlere göre değil teknik direktör Erol Bulut'un istediği oyun formatına uygun olarak kurmak zorunda olduklarını aktardı. Avrupa'da ve dünyada transfer anlayışının değiştiğini, Türkiye'de ise 4 büyüklerin durumunun ortada olduğunu anlatan Ravcı, şöyle devam etti: "Genç oyuncuların dışında futbolcu alan yok. Beşiktaş ve Trabzonspor teklif gelen her oyuncusunu değerlendiriyor. Biz de kendi bütçe dengemizi sağlamak için bunu yapmalıyız. Öyle eski alışkanlıklar gibi 10 tane gönder, 10 tane al devri futbolda bitti. Kulüplerimizin ekonomik yapısı ortada. Geçen sene maliyeti yüksek oyunculardan şikayet ettik. Cissokho, Diallo ile yollarımızı ayırdık. Kulüp bulursa Barazite de gidecek. 1 milyon avro maliyetli oyuncuyu gönderip yine 1 milyon avro maliyetli adam almak mantıklı değil. Aynı işi yapacak daha düşük maliyetli futbolcu transfer etmek asıl başarıdır. Bu sezon başkanımız bunun üzerinde duruyor. Borcu eritmek için futbolcu maliyetlerini düşürüyoruz. Dış transferde durağan olmamızın nedeni de bu."

"Giden oyuncuların yeri dolacak"

Ali Ravcı, mart ayından bu yana dış transferde isim belirlemeye başladıklarını, bu konuda kulübün hazırlıklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Talip olduğunuz oyuncu 300-400 bin dolar fazladan istiyor. Onları bir noktaya kadar indirmek zorundayız. Taraftar ve teknik heyet tarafından bakarsak onlar da kendilerince haklı. Giden oyuncunun yerini anında doldurmayı biz de istiyoruz. Kadromuzda iskeleti bozacak hiçbir oyuncuyu göndermedik. Transferin bitimine 6 hafta daha var. Zaten birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz. Giden oyuncuların yeri dolacak. Taraftarımızın yıldız özlemini ve beklentisini biliyoruz. Öncelikle hocanın sistemine uygun, kulübün bütçesini sarsmayacak isimleri alacağız. Sonrasında yıldız düşünülebilir."

Avrupa'da tek futbolcu alıp transferi bitiren kulüplerin bulunduğuna dikkati çeken Ravcı, "Malatyalıların içi rahat olsun, kampta her şey yolunda. Eminim yönetimimiz elini çabuk tutup gerekli isimleri birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ali RavcıFutbolMalatyaSpor Toto Süper LigYeni Malatyaspor
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