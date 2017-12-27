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300 milyon sterlini az buldu

Mourinho, kulübünün yaklaşık 300 milyon sterlinlik transfer harcamasını yetersiz buldu

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:03
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300 milyon sterlini az buldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, yaklaşık 300 milyon sterlinlik transfer harcamalarının "yetersiz" olduğunu söyledi.

Ligde dün 2-2 berabere kaldıkları Burnley maçının ardından açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, 12 puan gerisinde yer aldıkları lider Manchester City'nin transfer politikasına da göndermede bulunarak kadrolarını güçlendirmek için daha fazla bütçe ayırabilecekleri imasında bulundu. Manchester United'ı yeniden yapılandırdıklarını belirten 54 yaşındaki teknik adam, "Manchester City, savunma oyuncusu için forvet parası harcıyor. 300 milyon sterlin yetmez. Büyük kulüpler, tarihleri nedeniyle transferde cezalandırılıyor. Büyük kulüp ile büyük futbol takımı farklı şeyler." ifadelerini kullandı.

Manchester City, 120 milyon sterlini bu yaz renklerine bağladığı savunma oyuncularına olmak üzere iki sezonda 400 milyon sterlin harcadı. Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield'i müzesine götüren Manchester United ise bonservislerine toplam 165 milyon sterlin ödediği Paul Pogba ve Romelu Lukaku'nun aralarında yer aldığı yedi futbolcu için 286 milyon sterlinlik harcama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Futbolİngiltere Premier LigJose MourinhoManchester CityManchester United
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