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31 bin bilet satıldı

Fenerbahçe, futbol takımının iç saha maçları için satışa çıkarılan kombine biletlerden şu ana kadar 31 bin adet satıldığını duyurdu

03 Temmuz 2018 Salı 13:35
31 bin bilet satıldı

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının 2018-2019 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için satışa sunulan kombine biletlerden 31 bin adet satıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bu sezon toplam 39 bin kombine satışa çıkarıldı ve genel satış başlamadan taraftarlar 31 bin kombine bilet aldı. Toplam 5 bin kombine kartın genel satışı da bu sabah başladı. Genel satış işlemi hem Ülker Stadı'nda hem de Passolig'in internet sitesinde yapılıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, genel satışa da büyük ilgi gösterdi ve dün geceden itibaren Ülker Stadı önünde kuyruğa girdi.

Fenerbahçe Kulübü, bu sezon öğrenci tribününü de devreye sokacak. Migros tribününün alt bölümünde yalnızca öğrenci taraftarlar için 3 bin 97 bilet 16 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacak.

Sarı-lacivertli kulüp, kombine kartlara büyük ilgi gösteren taraftarına teşekkür etti.

AA

Son Güncelleme: 03.07.2018 13:41
Anahtar Kelimeler:
SporPassoligKombineFutbolFenerbahçe Kulübü2018-2019 Sezonu
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