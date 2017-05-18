32. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Ali Palabıyık
20 Mayıs Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Kayserispor-Adanaspor: Tolga Özkalfa
19.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Serkan Çınar
21 Mayıs Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: Kutluhan Bilgiç