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32. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı

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32. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:
20.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Ali Palabıyık

20 Mayıs Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Kayserispor-Adanaspor: Tolga Özkalfa
19.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Serkan Çınar

21 Mayıs Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: Kutluhan Bilgiç

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