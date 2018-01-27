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32 kişinin bileti iptal edildi

Trabzonspor Kulübü, Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararıyla 32 kişinin biletlerinin iptal edildiğini açıkladı

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:49
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32 kişinin bileti iptal edildi

Trabzonspor Kulübü, Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararıyla 32 kişinin biletlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Passolig kartını iptal ederek Trabzonspor Passolig kartı aldığı ve yarın oynanacak karşılaşmaya bilet yüklediği tespit edilen 32 kişinin biletleri Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararıyla iptal edilmiştir." denildi. Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolSÜPERLİGTrabzonspor
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