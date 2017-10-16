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33. sıraya geriledik

FIFA dünya klasmanında 6 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 33. sırada yer aldı

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:33
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33. sıraya geriledik

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 6 basamak düşerek 33. sırada yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 842 puanla 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 807 puanla 33'üncülüğe geriledi. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu. Almanya'nın ardından sıralanan Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika'nın da yerleri değişmedi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Kasım'da açıklanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIFAFutbolTürkiye Milli Takımı
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