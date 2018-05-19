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34 haftalık maraton bitti

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta maçları yapıldı. Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı 2017-2018 sezonunu Fenerbahçe ikinci bitirdi

19 Mayıs 2018 Cumartesi 21:20
34 haftalık maraton bitti

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Sezonun son haftasında aynı saatte başlayan karşılaşmalarda Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerken, Fenerbahçe evinde Atiker Konyaspor'u 3-2, Medipol Başakşehir ise konuk ettiği Kasımpaşa'yı aynı skorla mağlup etti. Beşiktaş ise sahasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1'le geçti.

Bu sonuçların ardından puanını 75'e çıkararak zirvede yer alan Galatasaray, 21. şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe'nin 72 puanla ikinci sırada yer aldığı ligde aynı puanı toplayan Medipol Başakşehir averajla üçüncü oldu. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ise 71 puanla ligi 4. sırada bitirdi.

Ligi 16. sırada tamamlayan Osmanlıspor, 17. Gençlerbirliği ve son sıradaki Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar

Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında 5 takım temsil edecek.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan yer alacak. Lig üçüncüsü Medipol Başakşehir ve dördüncü Beşiktaş ise bu organizasyonda yer alabilmek için eleme maçları yapacak.

Gol kralı Gomis

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, gol kralı oldu. Ligde bu sezon 29 gol kaydeden 32 yaşındaki santrfor, 23 golü bulunan Burak Yılmaz'ın 6 gol önünde krallığa ulaştı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 3-2

Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor: 2-1

Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

Gençlerbirliği-Bursaspor: 1-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor: 3-2

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 3-2

Göztepe-Galatasaray: 0-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 5-1

Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 3-2

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçeFutbolGalatasarayMedipol BaşakşehirSpor Toto Süper LigSüper Lig
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