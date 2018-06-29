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3,5'a geldi, bedelsiz gitti

Dinamo Kiev, Beşiktaşlı kaleci Denys Boyko'yu renklerine bağladı

29 Haziran 2018 Cuma 14:27
3,5'a geldi, bedelsiz gitti

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Dinamo Kiev, Beşiktaşlı kaleci Denys Boyko ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Ukraynalı kaleciyle varılan anlaşmanın ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Beşiktaş ile sözleşmesini geçen hafta karşılıklı olarak fesheden Boyko, bedelsiz olarak yeni takımına transfer oldu. Ukraynalı eldiven, altyapısından yetiştiği Dinamo Kiev'in başarısı için mücadele edecek.

Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giyen Boyko, 2016'nın ocak ayında transfer olduğu siyah-beyazlı ekipte ise yetersiz performansı nedeniyle sadece 5 maça çıkabildi. Ukraynalı kaleci, bu süreçte Malaga ve Dinamo Kiev'e kiralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDenys BoykoDinamo KievUkrayna Premier Lig
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