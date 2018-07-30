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350 bin avroya transferi bitti

Trabzonspor, dün gece şehre getirdiği Zargo Toure için kulübüne 350 bin avro verip transferi noklatadı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:03
350 bin avroya transferi bitti

Trabzonspor Kulübü, transferde Senegalli futbolcu Zargo Toure ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Lorient kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 350 bin avro ödenecektir. Ayrıca, Lorient'e futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda yüzde 20 pay verilecektir." ifadesi kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 30.07.2018 17:04
Anahtar Kelimeler:
Zargo ToureTransferTrabzonsporSÜPERLİGSpor Toto Süper LigFutbol
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