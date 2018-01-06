Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957

38 milyonla geri döndü

Çin ekibi Shanghai Shenhua ile yollarını ayıran Carlos Tevez, eski takımı Boca Juniors ile anlaştı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:09
6 Okunma
38 milyonla geri döndü

Arjantinli yıldız futbolcu Carlos Tevez, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Shenhua'dan ayrılarak eski kulübü Boca Juniors'a döndü.

Arjantin kulübünden yapılan açıklamada, yaşadığı anlaşmazlığın ardından Çin ekibiyle yollarını ayıran Tevez ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bir dönem Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Tevez, Shanghai Shenhua'da 38 milyon avroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almasına rağmen beklenen performansı sergileyememişti. Bir yıl süren Çin macerasında daha çok yaşadığı uzun sakatlıklar ve aşırı kilolarıyla gündeme gelen 33 yaşındaki futbolcu, 20 maçta 4 gol atabildi.

Carlos Tevez, altyapısından yetiştiği ve daha önce 2001-2004 ile 2015-2016 yıllarında formasını giydiği Boca Juniors'ta üçüncü dönemini yaşayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Boca JuniorsCarlos TevezÇin Süper LigShanghai ShenhuaSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Büyük bir oyuncu kaybettik"
"Büyük bir oyuncu kaybettik"
"Düzeltmemiz gereken şeyler var"
"Düzeltmemiz gereken şeyler var"
Transfer Beşiktaş'tan sorulur
Transfer Beşiktaş'tan sorulur
"Güzel bir seçim olacak"
"Güzel bir seçim olacak"
"Kalbimin en güzel yerinde olacaksınız"
"Kalbimin en güzel yerinde olacaksınız"
Musa'nın tercihi Türkiye olacak
Musa'nın tercihi Türkiye olacak
Avrupa'da 2'de 1 yaptık
Avrupa'da 2'de 1 yaptık
"Türkiye'de yaşamayı seviyorum"
"Türkiye'de yaşamayı seviyorum"
"Ayrılacakların listesini verdim"
"Ayrılacakların listesini verdim"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim