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38 yaşında emekli oldu

Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Lampard, aktif futbol hayatını noktaladı. 38 yaşındaki futbolcu, 14 yıl formasını giydiği Chelsea ile 13 kupa kazandı

02 Şubat 2017 Perşembe 16:01
38 yaşında emekli oldu

İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Frank Lampard, büyük bölümü ülkesinin Chelsea kulübünde geçen 21 yıllık aktif kariyerine, 38 yaşında nokta koydu.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New York City ile sözleşmesi 2016 sonunda biten Lampard, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından futbolu bıraktığını açıkladı. Verdikleri destekten ötürü ailesinin yanı sıra takım arkadaşları, taraftarlar, çalıştığı teknik direktörler ve yöneticilere de teşekkür eden Lampard, "Harika 21 yılın ardından kariyerimi bitirmeye karar verdim. 38 yaşımda heyecan verici teklifler almama rağmen hayatımda yeni bir bölüme geçmek için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Kazandığım kupaların yanı sıra ülkemi 100'den fazla kez temsil ettiğim ve 300'den fazla gol attığım için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Alt yapısından yetiştiği West Ham United'dan 2001 yılında Chelsea'ye transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu, 14 yıl forma giydiği başkent ekibinde 649 maça çıktı ve 211 gol kaydetti. Chelsea ile 3 Premier Lig, 4 Federasyon Kupası, ikişer Lig Kupası ve Community Shield kazanan Lampard, 2012 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, 2013 yılında ise UEFA Avrupa Kupası'nda şampiyonluk turu attı. Chelsea'de kulüp tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olan Lampard, üst üste 164 maçta forma giyerek Premier Lig rekoru kırdı. 2014-2015 sezonunu Manchester City'de geçiren deneyimli futbolcunun son durağı ABD'nin New York City takımı oldu. İngiltere Milli Takımı ile 1999 yılından itibaren 106 maça çıkan ve 29 kez rakip fileleri havalandıran Lampard, 2014 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı.
Son Güncelleme: 02.02.2017 16:08
Anahtar Kelimeler:
Emekli OlduFrank LampardFutbol
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