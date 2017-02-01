"4-1'i unutun, Beşiktaş'ı eleyin"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi futbolcularına moral verdi.

Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından derbi maçın hazırlıklarına Advocaat yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Kulüpten alınan bilgiye göre teknik direktör Advocaat, idman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. Futbolcularından Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor karşısında alınan 4-1'lik farklı yenilgiyi unutmalarını isteyen Advocaat'ın, "Ayağa kalkmamız lazım ve Beşiktaş maçı bir fırsat. Kayserispor maçında büyük hatalar yaptık ama artık buna takılmamalıyız. Beşiktaş'ı eleyip bunu lige yansıtmalıyız. Ligdeki mücadelemiz de devam edecek. Hala ligde yarışımız sürüyor." ifadelerini kullandığı bildirildi.

Sakatlardan bir iyi, iki kötü haber

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolculardan Ozan Tufan'ın Beşiktaş maçında oynayabileceği, Salih Uçan ve Volkan Şen'in ise derbide forma giyemeyeceği öğrenildi. Ozan Tufan'ın hafta başı yapılan antrenmana katıldığı ve derbide oynaması için önünde bir engel bulunmadığı aktarılırken, Volkan Şen'in ise bugünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı belirtildi. Volkan Şen'in, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat'ta oynanacak Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Kayserispor maçında sakatlanarak son bölümde oyundan çıkan Salih Uçan'ın ise Beşiktaş derbisinde oynama şansı bulunmuyor. Sol arka adalesinden sakatlığı bulunan genç futbolcunun tedavisinin sürdüğü ifade edildi.