4 aday başkanlık için yarışacak

Galatasaray Kulübü, yarın gerçekleştirilecek genel kurulda 101. dönem yönetimini seçmeye hazırlanıyor.
Galatasaray Kulübünün 37. başkanı olarak 20 Ocak 2018 tarihindeki yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen ve koltuğu Dursun Özbek'ten devralan Mustafa Cengiz, daha önce vadettiği üzere 4 aylık bir sürenin ardından yeniden genel kurulu topladı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığı için Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu yarışacak. Kulübün 37. başkanı unvanını Mustafa Cengiz elinde bulundururken, seçilmeleri durumunda Ozan Korkut veya Ali Fatinoğlu ise 38. başkan olarak tarihe geçecek.
Rekor Ali Sami Yen'de
Sarı-kırmızılıların 113 yıllık tarihinde şimdiye dek 37 farklı kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, en uzun süre bu görevde kalan isim konumunda bulunuyor. Galatasaray'da 1905-1918 tarihlerinde art arda 13 yıl süreyle başkanlık görevini üstlenen Ali Sami Yen, 1925 yılında 1 yıl daha bu görevi yaparak sarı-kırmızılı kulüpte toplam 14 yıl başkanlık görevini sürdürdü.
Başkanlar
Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık yapan kişiler ve görev dönemleri şöyle:
Dönem
Başkan
1905-18, 1925
Ali Sami Yen
1919-22, 1934
Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52
Yusuf Ziya Öniş
1925
Ali Haydar Şekip
1926
Ahmet Robenson
1927
Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29
Necmettin Sadak
1929-30
Abidin Daver
1930-31, 1933
Ahmet Kara
1931-32
Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34
Ali Haydar Barşal
1933
Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36
Ethem Menemencioğlu
1936-37
Saim Gogen
1937-39, 1944
Sedat Ziya Kantoğlu
1939
Nizan Nuri
1939
Adnan Akıska
1940-42
Tevfik Ali Çınar
1942-43
Osman Dardağan
1944-46
Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68
Suphi Batur
1953, 1962-64
Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62
Refik Selimoğlu
1957-59
Sadık Giz
1969-73, 1975-79
Selahattin Beyazıt
1973-75
Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86
Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90
Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96
Alp Yalman
1996-2001
Faruk Süren
2001-2002
Mehmet Cansun
2002-2008
Özhan Canaydın
2008-2011
Adnan Polat
2011-2014
Ünal Aysal
2014-2015
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2015-2018
Dursun Özbek
2018- ....
Mustafa Cengiz
AA