4 aday başkanlık için yarışacak

Galatasaray Kulübü, yarın gerçekleştirilecek genel kurulda 101. dönem yönetimini seçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Kulübünün 37. başkanı olarak 20 Ocak 2018 tarihindeki yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen ve koltuğu Dursun Özbek'ten devralan Mustafa Cengiz, daha önce vadettiği üzere 4 aylık bir sürenin ardından yeniden genel kurulu topladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığı için Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu yarışacak. Kulübün 37. başkanı unvanını Mustafa Cengiz elinde bulundururken, seçilmeleri durumunda Ozan Korkut veya Ali Fatinoğlu ise 38. başkan olarak tarihe geçecek.

Rekor Ali Sami Yen'de

Sarı-kırmızılıların 113 yıllık tarihinde şimdiye dek 37 farklı kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, en uzun süre bu görevde kalan isim konumunda bulunuyor. Galatasaray'da 1905-1918 tarihlerinde art arda 13 yıl süreyle başkanlık görevini üstlenen Ali Sami Yen, 1925 yılında 1 yıl daha bu görevi yaparak sarı-kırmızılı kulüpte toplam 14 yıl başkanlık görevini sürdürdü.

Başkanlar

Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık yapan kişiler ve görev dönemleri şöyle:

Dönem

Başkan

1905-18, 1925

Ali Sami Yen

1919-22, 1934

Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

1922-24, 1950-52

Yusuf Ziya Öniş

1925

Ali Haydar Şekip

1926

Ahmet Robenson

1927

Adnan İbrahim Pirioğlu

1928-29

Necmettin Sadak

1929-30

Abidin Daver

1930-31, 1933

Ahmet Kara

1931-32

Tahir Kevkep

1932-33, 1933-34

Ali Haydar Barşal

1933

Fethi İsfendiyaroğlu

1934-36

Ethem Menemencioğlu

1936-37

Saim Gogen

1937-39, 1944

Sedat Ziya Kantoğlu

1939

Nizan Nuri

1939

Adnan Akıska

1940-42

Tevfik Ali Çınar

1942-43

Osman Dardağan

1944-46

Muslihittin Peykoğlu

1946-50, 1965-68

Suphi Batur

1953, 1962-64

Ulvi Yenal

1954-56, 1960-62

Refik Selimoğlu

1957-59

Sadık Giz

1969-73, 1975-79

Selahattin Beyazıt

1973-75

Prof. Dr. Mustafa Pekin

1979-84, 1984-86

Prof. Dr. Ali Uras

1986-88, 1988-90

Dr. Ali Tanrıyar

1990-92, 1992-96

Alp Yalman

1996-2001

Faruk Süren

2001-2002

Mehmet Cansun

2002-2008

Özhan Canaydın

2008-2011

Adnan Polat

2011-2014

Ünal Aysal

2014-2015

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat

2015-2018

Dursun Özbek

2018- ....

Mustafa Cengiz