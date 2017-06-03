4 futbolcu ile anlaştı, Orman'a yine çok kızdı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım , yeni sezon için 4 futbol cuyla anlaşmaya vardıklarını ve teknik direktör konusunda hafta başında karar vereceklerini açıkladı.

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen kulübün yıllık olağan mali ve idari genel kurulunda yoğun alkış alan barkovizyon gösteriminin ardından konuşan Aziz Yıldırım, transfer ve THY Avrupa Ligi şampiyonluğu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Futbol takımına mayıs ayında transfer yapacağı sözünü verdiğini hatırlatan Yıldırım, "Şartlar bazen oluşur, bazen oluşmaz. Biz yaptık ama kamuoyuna açıklamaya mecbur muyum? Bu ayın 17'sine kadar transfer penceresi açılmıyor. Yeni sezon için dört oyuncuyla anlaştık. Üç antrenörle görüşme yapıyoruz. Hafta başında yönetim olarak buna karar vermiş olacağız ve kamuoyuna açıklayacağız. Aykut Kocaman ismi geçiyor. Adam gelmeden, ne olacağı belli olmadan 'Aman Fenerbahçe'ye gelmesin.' diyorlar. Ya sen kimsin kardeşim, sen kimsin. Bırak da buna Fenerbahçe camiası karar versin." ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım, sarı-lacivertli futbol takımındaki başarısızlıkla ilgili olarak da şunları kaydetti: "Benim şahsıma ait olan bir tane arabam var. 4-5 senede 1 defa değiştiririm. Benim yatım yoktur. Bizim futbolcu diye aldığımız oyuncunun 3 tane arabası var. 20 yaşında yatı var, sistem yanlış. Hesap sorduğun zaman, 'Niye soruyorlar, neden yapıyorlar.' diyorlar. Oyuncunun biri bütün kazandığı paraları gidip organizatörlere kaptırıyor, sahada yok. Bir işlem yapamıyorsunuz. 10, 20 bin dolar ceza veriyorsunuz ama orada milyon dolarlar götürülüyor. Ben bunu görüşmeye gittiğimde UEFA Başkanı'na da söyledim, kulüpler mağdur. Bosman kararlarından bu yana kulüpler sporculara karşı mağdur durumda. Bunun değişmesi, önlenmesi lazım diye düşünüyorum. Bu sene başarısızlığın nedeni bizim takımın kendi davranışları."

Ocak ayından itibaren Samandıra'daki tesislere gitmediğini ve kimseyle muhatap olmadığını ifade eden Yıldırım, teknik direktör Dick Advocaat ile birkaç kez görüşerek dertlerini çözmeye çalıştığını anlattı. Yıldırım, büyük camiaların hedef koymak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Futbolcular kendi göbeklerini kendileri kessinler dedik ama maalesef kültür seviyeleri ve profesyonellik anlayışları tam yerleşmediği için bu meydana gelmedi ama bu sene her şeyle elimiz orada olacak. 'Önümüzdeki sene şampiyon olacağız.' diye söylemiyorum. Bak ağzımdan çıkmıyor. Sonra yazıyorlar 'Şampiyon olacağız dedi.' diye. Hedef konması lazım, hedef konmadan olmaz. Bunları kullanıyorlar." diye konuştu.

Doğuş Grubu'yla 3 yıllık anlaşma

Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 100. yıl dönümü öncesinde Murat Ülker vasıtasıyla Ülker Grubu ile yaptıkları anlaşmanın benzerini, Doğuş Grubu ile de gerçekleştirdiklerini ve hayata geçirmek üzere olduklarını dile getirdi. Ferit Şahenk vasıtasıyla anlaşmanın imza aşamasına geldiğini ve Fenerbahçe ile Doğuş Grubu'nun beraber hareket edeceğini aktaran Yıldırım, "Her türlü anlaşmayı yaptık, imza atma aşamasındayız. Bütçenin yarıya yakınını onlar karşılayacak. Kalan kısımları da Fenerbahçe tamamlayacak. Anlaşma 3 yıllıktır. Ayrıca Ferit Şahenk Bey, yelken şubesinin sponsorluğunu almıştır. Orayı olimpiyatlarda madalya kazanacak şekilde organize etmektedirler. Kendilerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Aziz Yıldırım, basketbolda kulüpler bazında dünyada iki büyük organizasyon yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti: "Bir tanesi NBA, ikincisi ise THY Avrupa Ligi. THY Avrupa Ligi'nin kuruluş amaçlarından bir tanesi de Avrupa'da NBA'e benzer bir organizasyonu yapmaktır. İlerde, NBA ile beraber bu coğrafyada (Avrupa) bunu sağlamaktır. Şimdi futboldaki Şampiyonlar Ligi'nin değeri ne ise basketbolda da THY Avrupa Ligi'nin değeri aynıdır. Bundan yıllarca önce belki de bunu hayal edemezdik ama bu hayaller gerçekleşmiştir. Geçmişte bir söz söyledim; Galatasaray UEFA kupasını aldığı zaman 'Tesadüf oldu.' dedim ama herkes o lafımı başka yerlere çekti. Kazanılmış bir kupayı inkar etmek olamaz. Benim orada söylemek istediğim devamlılığının olmasıydı. Eğer Fenerbahçe Basketbol Takımı geçmişi yaşamamış olsaydı bu da bir tesadüf olurdu. Önce Madrid, ardından Berlin, sonra da İstanbul'da yapılan Dörtlü Finaller sonucunda Fenerbahçe şampiyon olmuştur. Devamlılık vardır, devamlılık sürecektir."

Başkan Yıldırım, Fenerbahçe'nin basketbolda Avrupa şampiyonu seviyesine gelmesinde, hiçbir karşılık beklemeden kulübe Ülker Sports Arena'yı hediye eden Ülker ailesi ile Murat Ülker'in büyük payı olduğunu bildirerek, kendisine ölene kadar teşekkür edeceğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı, devletin ve Türk Hava Yolları'nın verdiği garantiler sayesinde Dörtlü Final'in Türkiye'de yapılmasının sağlandığını belirterek, "Buna katkı olarak 7 tane Türk sponsor da baskı yaparak bu büyük organizasyonun yapılmasını sağlamıştır. Burada kimsenin burnundan kan akmadan organizasyon başarıyla bitirilmiştir. Fenerbahçe'nin maçları oynanırken herkes birbirine 'Fenerbahçe kimdir?' diye sormuştur. Fenerbahçe bir Türk takımıdır, bu, dünyaya ezberletilmiştir. Ülke tanıtımı yapıldı, bütün dünya bunları seyretti. Fenerbahçe'yi ve ülkeyi tanıdılar." şeklinde konuştu.

Avrupa Ligi oluşumunun yüzde 75'lik payının, içerisinde Fenerbahçe'nin de bulunduğu 11 kulübe ait olduğunun altını çizen Yıldırım, "Fenerbahçe buranın ortağıdır, mal sahibidir. Avrupa Ligi yaşadığı sürece Fenerbahçe oranın ortaklarından biridir. Bu 11 kulübün bir araya gelmesiyle yönetim kurulu başkanı ve yönetim seçiliyor. Şu anki başkanı da bu ekip seçmiştir." şeklinde görüşlerini aktardı. Başkan Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün, THY Avrupa Ligi'nden, bu sezon kazanılan şampiyonlukla 3,5 milyon avroya yakın gelir elde ettiğini de bildirdi.



"Orman, ne söylediğinin farkında değil"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, basketbolda Avrupa Ligi organizasyonu hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili, "Sayın Fikret Orman ne söylediğinin farkında değil. Fenerbahçe'nin basketbolda Avrupa şampiyonu olması, onların lig şampiyonluğuyla aynı döneme geldi. Avrupa şampiyonluğunun yankılarından dolayı altında ezildiler." dedi. Fenerbahçe Kulübünün Ülker Sports Arena'da düzenlenen mali genel kurulunda konuşan Aziz Yıldırım, Fikret Orman'ın Avrupa Ligi hakkında söylediği sözlere cevap verdi. Orman'ın sözlerini okuyan Yıldırım, şöyle konuştu: "Sayın Fikret Orman kendi kendiyle çelişiyor. Takımı 2 yıl önce Top 16'ya kaldığında, 'Avrupa Ligi'nde şampiyon olacak kadromuz var.' dedi. Real Madrid, CSKA Moskova geri zekalıymış. Allah Allah. O zaman neden UEFA'da kupa almak için uğraşıyorsun. Bırak alsınlar. Böyle saçma sapan şeyler. Sayın Fikret Orman ne söylediğinin farkında değil. Fenerbahçe'nin basketbolda Avrupa şampiyonu olması, onların lig şampiyonluğuyla aynı döneme geldi. Avrupa şampiyonluğunun yankılarından dolayı altında ezildiler. Köprüye bayrağı astık, yaktılar. Gelin siz de yanına asın, beraber altından geçelim. Bizim tereddütümüz yok. Kim kazanırsa saygı gösteririz."

Avrupa Ligi organizasyonuna "hırsızlık" demenin çok tehlikeli bir ifade olduğunu vurgulan Yıldırım, "Bu sözle devletin en üst kademesine sataşmış oluyor. Devlet Dörtlü Final'i buraya getirdi. Hırsızlık olsa yapar mı?" değerlendirmesinde bulundu.

"Duruşun varsa gidin yıldızı iade edin"

Aziz Yıldırım, Beşiktaş Kulübüyle ilgili açıklamalarına şöyle devam etti. "Beşiktaş'ın duruş meselesi var, meşhur. 'Efendi' oluyorlar, 'Feda' oluyorlar, bilmem ne... Süleyman Seba, rahmetli benim sevdiğim bir ağabeyimdir. Aynı dönemde başkanlık yapma şerefine nail oldum. Çok özel bir adamdı. 'Süleyman ağabey duruşu.' diyorlar. Seba bizle yemek yediği dönemlerde, 'Ahmet Dursun, Seba gitsin.' diye bağırdılar. Şimdi Seba'nın arkasına sığınmış bir duruşu sergilemeye çalışıyorsunuz. Bu duruşun içinde FETÖ'ye karşı şikayetiniz yok. 2011'de (şike davası süreci) etek altı nakış olmuşlar. Ya sizi suçluyorlar. Kupa maçında bir şeyler yaptın diye. Onun mücadelesini sen savunup vereceksin. Helikopter gelir statlarına iner, bilmem neredeki adamları FETÖ'den damgalı ama orada çalışırlar. Bu ne biçim bir duruştur." Beşiktaş'ın 1959'dan bu yana futbolda 13 şampiyonluğunun olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Yıldız ilave ettiler. Hesaba kitaba sığmıyor. 1959'da lig başlıyor, şampiyonlar belli. 1959'dan önce 2 yıl şampiyon olmuşlar. Biz de müracaat etmek için sizlerden görüş alacağız. Ondan sonra 'Duruşumuz var.' diyorlar. Duruşun varsa gidin yıldızı iade edin. Yıldız bir şey kazandırmaz size." diye görüşlerini aktardı.

Fikret Orman'ın 2 Şubat 2015'te bir gazeteye verdiği röportajda "Başkanların kendi camiası dışında açıklama yapmasını doğru bulmuyorum. Sayın Aziz Yıldırım'a karşı kardeşi olarak söylüyorum, kendi camiasıyla ilgi açıklama yapsın." sözlerini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Van Persie onlara gidecekmiş, gitmemiş. Yönetimim, ne diye böyle şeyler yaptınız. Bırakın gitsin. Başımıza iş çıkarıyorsunuz. Sen her gün Fenerbahçe'yi konuşuyorsun. Biz sizi konuşmuyoruz. Bu kadar Fenerbahçe kompleksine girmeyin lütfen, rica ediyorum. Fenerbahçe'yle fazla ilgilenmesinler, sözlerine dikkat etsinler."

"Lens için pazartesi teklifimizi vereceğiz."

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Sunderland'den kiralık futbolcuları Jeremain Lens'le ilgili pazartesi günü yeni bir teklif yapacaklarını duyurdu. Lens'le devam etmek istediklerini anlatan Yıldırım, "Lens'le dün kulüpte konuştuk. Pazartesi menajerlerine teklifi göndereceğim. Onlar yüksek bir teklif yaptılar ama tahmin ediyorum ki bir yerde buluşuruz. Beşiktaş'a gidecekmiş, gidebilir. Biz o kompleksleri atlattık. Oradan oyuncu alacağız diye çalışmam." ifadelerini kullandı.

Quaresma konusu

Aziz Yıldırım, daha önce duyurduğu Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek istemesiyle ilgili belge paylaştı. Quaresma'nın avukatının 26 Aralık 2016'da Fenerbahçe Kulübüne gönderdiği belgeyi gösteren Yıldırım, "Bu e-mailde bizden imza parası olarak 2 milyon avro ve sezonluk garanti 3,5 milyon avro istiyorlar. Anlaşmanın detayları yazıyor burada. Söylediğim sözün arkasındayım. Bu belgeyi Fikret Orman istiyorsa, kulüpteki yardımcımı arasın ona e-mail gönderelim." şeklinde konuştu.

"Şenol Güneş'i şimdi tebrik ediyorum"

Aziz Yıldırım, gazetelerde çıkan haberlerin aksine Şenol Güneş'e Süper Lig şampiyonluğundan dolayı tebrik mesajı göndermediğini ancak şimdi kendisini kutladığını dile getirdi. Şenol Güneş'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğundan dolayı kulübe tebrik mesajı gönderdiğinin altını çizen Yıldırım, "Ancak Beşiktaş antetli bir kağıtla değil. Ben de onun karşılığında Fenerbahçe antetli kağıtla teşekkür ettim. Gazetelerde yazdığı gibi tebrik etmedim, cevap verdim. Gazeteler onun ağzından 'Aziz Yıldırım şampiyonluğumuzu tebrik etti.' yazıyor. Gazeteler yalan yazıyor. Ben kendisini tebrik etmedim ama şimdi buradan tebrik ediyorum." diye konuştu.

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