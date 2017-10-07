4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı maç öncesinde, dört futbolcu aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve Volkan Şen sakatlıkları, Caner Erkin ise sarı kart cezası nedeniyle Finlandiya kafilesinde yer almayacağı bildirildi. Açıklamada, İzlanda maçının ilk 45 dakikalık bölümünün ardından oyundan çıkan Nuri Şahin'in belinde zorlanma sonucu ağrı oluştuğu, karşılaşma sonrasında ise Arda Turan'ın sol ayak 5'inci tarak kemiğinde, Burak Yılmaz'ın da her iki kasığında ağrı ortaya çıktığı ve takımın bu sabah basına kapalı yaptığı çalışmada ise Volkan Şen'in bel bölgesinde kas ağrısı meydana geldiği belirtildi.

A Milli Takım Teknik Heyeti'nin de Dünya Kupası finallerine katılma şansının dün oynanan İzlanda maçının ardından kaybedilmesi nedeniyle, sakatlığı bulunan dört futbolcunun riske edilmeyip tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla Finlandiya seyahatine katılmamalarını uygun gördüğü aktarıldı.