4 günde 10 idman yapacaklar

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal tempoyu yükseltiyor.



Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında ilk günü çift antrenman la tamamlayan bordo-mavililerde deneyimli teknik adam, idman sayısını 3'e çıkardı. Yanal, bazı günlerde saat 07.00, 11.00 ve 19.00'da olmak üzere 3 çalışma yaptırarak, takımına kondisyon yükleyecek. Trabzonspor, 4 günde 10 antrenman gerçekleştirerek Macaristan kampında yoğun bir döneme girecek.

Günün ilk çalışması tamamlandı

Bordo-mavili futbol cular, saat 07.00'de günün ilk çalışmalarını gerçekleştirdi. Sabah 06.30'da kalkarak aerobik koşu yapan bordo-mavililerde, henüz kampa katılmayan Hugo Rodallega, Esteban Alvarado ve Ogenyi Onazi antrenmanda yer almadı. Karadeniz ekibi, günü 3 antrenmanla tamamlayacak.

Batuhan'ın 7. kampı

Trabzonspor'da geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 23 oyuncudan sözleşmesi biten sadece Hasan Batuhan Artarslan kamp kadrosunda yer alıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından kampa davet edilen 23 yaşındaki orta alan oyuncusu, Karadeniz ekibinde 7. kampını geçiriyor. Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon ile Şanlıurfaspor'a dönem dönem kiralanan futbolcu, bu kez A takımda kalma mücadelesi verecek.