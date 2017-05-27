"4 milyon 400 bin Dolar dolandırıldım"

Ümit Akbulut ’un kendisini 4 milyon 400 bin Dolar dolandırdığını belirten Gregory van der Wiel , konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Akbulut’la kasım ayında tanıştığını ve kendisine ilk ödemeyi 1 ay sonra 440 bin Dolar olarak yaptığını söyleyen Van der Wiel, “İlk ödemeyi kadro dışı kalmadan önce yaptım. Kulüp yöneticilerine dolandırıldığımı söyleyemedim. Böyle bir durumdan dolayı çok utandım ve kimseye söyleyemedim” ifadelerini kullandı. Oyuncunun menajeri Mehmet Zeti Şahin de, Van der Wiel’in kız arkadaşı olan Rose Bertram’ın kendisini aradığını ve durumu bu şekilde öğrendiğini söyledi.

“Kulüple aram pek iyi değildi”

Yaşanan olay nedeniyle hayatına büyük bir darbe vurulduğunu söyleyen Gregory van der Wiel, “Kulüple o dönem aram çok iyi değildi. Ancak yaşanan bu olaydan sonra çok daha kötü oldu. Futbol kariyerimi de olumsuz etkiledi. Türkiye’de herhangi bir sorunum yok. Ancak ister istemez bu yaşanan olaylardan dolayı sarsıldım. Yine de burada kalıp futbola devam etmek istiyorum” dedi.

Wiel, kulübün kendisine yardımcı olup olmadığın konusunda ise, “Ne dememi bekliyorsunuz. Doğruyu mu söylemem gerekiyor, ya da işlerine geldiği gibi mi söylemem gerekiyor. Kulüple ilgili herhangi bir şey anlatamam. Yoksa kendimi daha da zor durumda bırakacağım” ifadelerini kullandı.

“Kulübe bilgi vermemekle hata yaptım”

Olayın duyulmasının ardından antrenörüyle konuyu konuştuğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, “Duyulduktan 1 gün sonra antrenöre her şeyi izah ettim. Özür de diledim. Antrenörüme de performansımın neden düşük olduğunu söyledim. Keşke kulübe daha önce söyleseydim ben bunu. Şu anda fazla bir şey anlatamıyorum. Ama tabii ki bu olayı en başka menajerime söylemem gerekiyordu. Bir de kulübe bilgi vermem gerekiyordu. Burada hata yaptım. Ümit Akbulut’u önceden tanımıyordum. 11. ayda tanıştım kendisiyle. 1 ay sonra ilk ödemeyi 440 bin Dolar olarak yaptım” dedi.

“Tehdit edildim”

Şahısların serbest bırakılmasıyla ilgili olarak herhangi bir yorum yapmayan Wiel, “Gülüşüm bile yetmiyor mu bu soruya. Bu şaka gibi bir durum. Adamlar serbest bırakıldı. Bir sürü davası ve dolandırıcılık dosyası var. Adam serbest bırakılıyor. 6 tane dosyası var. O kadar davası var, aynı günde şikayetçi olduk. 1 çocuk daha var 105 bin Dolar aldı. Bir Tayland Kulübü’nden de 1 milyon 200 bin Dolar para aldı. Onların avukatları da şikayetçi oldu. Bu kadar delil var, adamlar tehdit ediyor, böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ben parayı geri istedim. Sonra 600 bin Dolar daha istediler ve verdiğiniz para yanar dedi. Ben paramı geri istedim, Ümit Akbulut telefonda “Burası benim ülkem, ben bir telefonla 10 kişiyi götürürüm” diyerek tehdit etti.

“Sneijder’e de yanaşmışlar”

Konuyla ilgili olarak Hollanda Konsolosluğu’na herhangi bir başvuruda bulunmadığını da sözlerine ekleyen Van der Wiel, “Baktım burada herhangi bir durum olmuyor. 2 gün içinde konsolosluğa gideceğim. Sneijder’le samimiyetim var. Bana ‘neden para verdiniz. Bana da yanaşmaya çalıştı ama ben defol git dedim’ dedi. Benim yurt dışında da yatırımlarım var. Hiçbir zaman bir sorun yaşamadım. Burada ilk kez böyle bir durum oldu. Van Persie’ye yanaşamamışlar. Onu dolandırmak için herhangi bir girişimde bulunmamışlar” diye konuştu. Hollandalı oyuncu son olarak, “Buraya futbol oynamak için geldim. Eğer bu sorunumu çözersem gerçekten futbol olarak da olumlu sonuçlanır. Önümüzdeki sene çok daha farklı bir performans sergilerim” diyerek sözlerini tamamladı.

“Avukatlar iki yüzlü oynadı”

Oyuncunun menajeri Mehmet Zeki Şahin de, Ümit Akbulut’un hep yabancı oyuncuları dolandırmak için girişimde bulunduğunu söyleyerek, “Arabalarla videolarla kandırıyor futbolcuları. Şikayetçi olduk ancak avukatlar hem bizden para aldı, hem de karşı taraftar para aldılar. Futbolcunun yaptığı ödemelerin dekontlarını gönderdim. Öncelikle inşaat işleriyle ilgili bir girişimde bulunuldu. Kız arkadaşı beni arayıp haber verdi durumu öyle öğrendim” dedi. Öte yandan menajer Mehmet Zeki Şahin, dava süreciyle ilgili bütün belgeleri ve Hollandalı futbolcunun yaptığı ödemelerin dekontlarını basın mensuplarına verdi.