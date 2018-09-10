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4 milyon avroya Çin'e gitti

Çin 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına, Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Hiddink'in getirildiği duyuruldu

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:57
4 milyon avroya Çin'e gitti

Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takımı da çalıştıran Hollandalı teknik adam Guus Hiddink, Çin 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi.

Çin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılma ve başarılı olma hedefi doğrultusunda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına 71 yaşındaki Hiddink'in getirildiği bildirildi.

Çin basınında yer alan haberlere göre, Hiddink, Çin'de sezon başı yaklaşık 4 milyon avro gelir elde edecek.

Teknik direktörlük kulüp kariyerinde PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Valencia, Real Madrid, Real Betis, Chelsea ve Anzhi'yi çalıştıran Guus Hiddink, Hollanda, Güney Kore, Avustralya, Rusya, Türkiye ve Hollanda milli takımlarında da görev almıştı.

AA

Son Güncelleme: 10.09.2018 14:52
Anahtar Kelimeler:
Guus HiddinkFutbolÇin 21 Yaş Altı Milli Takımı
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