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4 oyuncu geldi, 5 oyuncu gitti

2018-2019 sezonuna evinde Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak Başakşehir, 34 haftalık maratonu sahasında Alanyaspor mücadelesiyle tamamlayacak

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:38
4 oyuncu geldi, 5 oyuncu gitti

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, 34 haftalık maratonu sahasında Aytemiz Alanyaspor maçıyla noktalayacak.

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılmayı başaran turuncu-lacivertliler, bu yıl da zirveyi zorlamak istiyor. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon ilk hafta maçında Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmıştı.

4 oyuncu geldi, 5 oyuncu gitti
Geçen sezon 72 puan ve averajla 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Durgun bir transfer dönemi geçiren turuncu-lacivertliler, Milos Jojic, Soner Aydoğdu ve Yaren Sözer'i kadrosuna katarken, geçtiğimiz sezon takımda yer alan Riad Bajic'i de kiralık olarak yeniden renklerine bağladı. Kulüp, Yaren'i kiralık olarak TFF 3. Lig ekibi Erokspor'a gönderdi. Mehmet Batdal ve Egemen Korkmaz ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Atabey Çiçek, Cheikhou Dieng ve Tunay Torun'u kiralık olarak yolladı.

Sezonu erken açtı
UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Medipol Başakşehir, sezonu erken açan takımlardan oldu. Turuncu-lacivertliler, bu turda İngiliz ekibi Burnley ile sahasında oynadığı ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibi, 16 Ağustos Perşembe günü İngiltere'de rövanş maçına çıkacak.

Hazırlık maçları
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Medipol Başakşehir, Avusturya'da iki farklı dönemdeki kamplarda çalışmalarını sürdürdü. İstanbul ekibi, Avusturya'daki ilk hazırlık kampında oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Alman ekibi 1860 Münih ile 0-0 berabere kalan turuncu-lacivertliler, Rus temsilcisi Ufa'yı 3-2, İspanyol takımı Eibar'ı da 2-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Rus temsilcisi Akhmat Grozny'ye ise 1-0 kaybetti.

Turuncu-lacivertliler, Avusturya'daki ikinci kamp döneminde ise iki Alman ekibi ile karşı karşıya geldi. Stuttgart'a 3-1 yenilen Medipol Başakşehir, Bayer Leverkusen ile de 1-1 berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, sezon öncesi toplam 6 hazırlık maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

İlk yarı fikstürü
Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk yarı fikstürü şöyle:

1. hafta: Medipol Başakşehir-Trabzonspor

2. hafta: Kasımpaşa-Medipol Başakşehir

3. hafta: Medipol Başakşehir-Akhisarspor

4. hafta: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir

5. hafta: Medipol Başakşehir-Antalyaspor

6. hafta: Bursaspor-Medipol Başakşehir

7. hafta: Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor

8. hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

9. hafta: Medipol Başakşehir-Kayserispor

10. hafta: Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir

11. hafta: Medipol Başakşehir-Beşiktaş

12. hafta: Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

13. hafta: Göztepe-Medipol Başakşehir

14. hafta: Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor

15. hafta: Ankaragücü-Medipol Başakşehir

16. hafta: Medipol Başakşehir-Galatasaray

17. hafta: Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

AA

Son Güncelleme: 11.08.2018 13:52
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirFutbol
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