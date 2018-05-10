Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
banner138

4 takım hocasını göndermedi

Spor Toto 1. Ligde 18 takımdan 14'ü teknik direktör değişikliği yaparken Altınordu, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor sezona başladıkları teknik adamla sezon sonunu getirdi

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:21
4 takım hocasını göndermedi

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda 18 takımdan 14'ü teknik direktör değişikliği yaparken Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'da Yalçın Koşukavak, MKE Ankaragücü'nde İsmail Kartal ve Ümraniyespor'da Bayram Bektaş 34 hafta boyunca takımlarının başında kaldı.

Normal sezonun tamamlandığı Spor Toto 1. Lig'de 4 takım teknik adam konusunda istikrarlı olurken diğer 14 takımda ise birden fazla teknik adam değişikliğine gidildi. Küme düşen Samsunspor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor'daki teknik adam değişikliğinin fazlalığı da dikkati çekti.

Kartal ikinci kez Süper Lig sevinci yaşadı

Ligde şampiyonluğa ulaşan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bu başarıyı ilk kez yakaladı. Daha önce 2004-2005'te Sivasspor'u Süper Lig'e taşıyan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ikinci kez Süper Lig sevinci yaşadı.

İki takımda birden görev yapanlar

Ligde 7 isim iki takımda birden görev yaptı. Sezona Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başlayan Osman Özköylü daha sonra Adanaspor'u da çalıştırdı. Son olarak Balıkesirspor Baltok'ta görev yapan Giray Bulak sezona Adana Demirspor'da başlamıştı.

Boluspor'u play-off'a taşıyan Sait Karafırtınalar daha önce Grandmedical Manisaspor'da, Eskişehirspor'u ligde tutan Yılmaz Vural da daha önce Akın Çorap Giresunspor'u da çalıştırdı. Hüseyin Kalpar hem Gazişehir Gaziantep'te hem Tetiş Yapı Elazığspor'da, Mehmet Altıparmak hem Tetiş Yapı Elazığspor'da hem Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Fatih Tekke hem Grandmedical Manisaspor'da hem de Denizlispor'da görev aldı. Sezona Akın Çorap Giresunspor'da başlayan teknik direktör Metin Diyadin 20. haftanın ardından görevinden ayrılmasına rağmen son 10 haftada tekrar takımın başına döndü.

Hüseyin Eroğlu

Altınordu'da 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, üst üste 6. sezonunu tamamladı. İzmir temsilcisini TFF 3. Lig'de 1. Lig'e kadar taşıyan Eroğlu, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da play-off'u averajla kaçırdı.

Görev yapanlar

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda takımlarda görev yapan isimler şöyle:

Adanaspor: Kemal Kılıç (14), Eyüp Arın (1), Osman Özköylü (10), Eyüp Arın (9) 

Adana Demirspor: Giray Bulak (10), Gürcan Aday (3), Timuçin Bayazit (7), Mustafa Uğur (14)

Akın Çorap Giresunspor: Metin Diyadin (20), Yılmaz Vural (3), Hakan Kurt (1), Metin Diyadin (10) 

Altınordu: Hüseyin Eroğlu (34)

Balıkesirspor Baltok: Can Cangök (17), Giray Bulak (17)

Boluspor: Fuat Çapa (9), Sait Karafırtınalar (25) 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Osman Özköylü (11), Mehmet Altıparmak (23)

Çaykur Rizespor: Hikmet Karaman (7), İbrahim Üzülmez (27)

Denizlispor: Yusuf Şimşek (6), Reha Erginer (14), Bülent Ertuğrul (1), Fatih Tekke (13)

Eskişehirspor: Sergen Yalçın (6), Yücel İldiz (23), Yılmaz Vural (5)

Gaziantepspor: Bünyamin Süral (8), Ali Haydar Bozdağ (2), Faik Demir (7), Oktay Derelioğlu (10) , Faik Demir (7)

Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Kalpar (7), Erkan Sözeri (27)

Grandmedical Manisaspor: Sait Karafırtınalar (7), Fatih Tekke (10), Taner Taşkın (9), Aytekin Viduşlu (2), Ünal Taşçı (6)

İstanbulspor: Yalçın Koşukavak (34)

MKE Ankaragücü: İsmail Kartal (34)

Samsunspor: Alpay Özalan (6), Besim Durmuş (1), Engin İpekoğlu (17), Besim Durmuş (10)

Tetiş Yapı Elazığspor: Mehmet Altıparmak (10), Muammer Sürmeli (1), Hüseyin Kalpar (19), Muammer Sürmeli (4)

Ümraniyespor: Bayram Bektaş (34)

AA

Son Güncelleme: 10.05.2018 14:54
Anahtar Kelimeler:
Teknik DirektörSpor Toto 1. LigFutbolDeğişiklik1. Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda, İspanya'da da gündemde
Arda, İspanya'da da gündemde
Trabzon'a Avrupa yolu da kapandı
Trabzon'a Avrupa yolu da kapandı
Efsane Bursaspor’dan ayrılıyor
Efsane Bursaspor’dan ayrılıyor
İlhan Cavcav sezonunda büyük hüsran
İlhan Cavcav sezonunda büyük hüsran
Galatasaray'dan Akhisar'a kutlama
Galatasaray'dan Akhisar'a kutlama
Kazançları: 8,5 milyon avro
Kazançları: 8,5 milyon avro
Paşa'nın rakibi Gençlerbirliği
Paşa'nın rakibi Gençlerbirliği
Göztepe, Konya deplasmanında
Göztepe, Konya deplasmanında
Bu maçtan şampiyonluk geçiyor
Bu maçtan şampiyonluk geçiyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim