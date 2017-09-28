4. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı.

Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 24, 25 ve 26 Ekim 2017’de tarihlerinde oynanacak 4. tur maçlarında, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig’de geçen sezon sonunda oluşan puan sıralamasında 5 ila 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaların normal süresinin berabere bitmesi halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takımlar seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Müsabakalarını kazanan 27 takım 5. Eleme Turuna katılmaya hak kazanacak.

Kuranın ardından oluşan eşleşmeler ise şöyle:

G. MANİSASPOR - HATAYSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR

FETHİYESPOR - ADANASPOR

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR - BOLUSPOR

KARDEMİR KARABÜKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ

AYTEMİZ ALANYASPOR - EDİRNESPOR

BUCASPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - ANTALYASPOR

KASIMPAŞA - NİĞDE BELEDİYESPOR

D.G. SİVASSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR

SARIYER - ADANA DEMİRSPOR

ÇORUM BELEDİYESPOR - TRABZONSPOR

OSMANLISPOR - KARAGÜMRÜK

ALTINORDU - KARS 36 SPOR

EYÜPSPOR - GÜMÜŞHANESPOR

OFSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR

T. M. AKHİSARSPOR - A. 24ERZİNCANSPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - TİRE 1922 SPOR

BATMAN PETROL SPOR - DENİZLİSPOR

YEŞİL BURSA - KAYSERİSPOR

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - ANKARA DEMİRSPOR

İSTANBULSPOR - A. AFYONSPOR

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR - BURSASPOR

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR - ŞANLIURFASPOR

A.Ç. GİRESUNSPOR - MENEMEN BELEDİYESPOR

ELAZIĞSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR

KAHRAMANMARAŞSPOR - Ç. RİZESPOR