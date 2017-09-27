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4. tur kuraları çekilecek

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:48
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4. tur kuraları çekilecek

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kupada, 3. tur müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezon sonunda oluşan puan tablosunda 5 ila 13. sıralarda yer alan, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Müsabakalarını kazanan 27 takım 5. eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
4. TurFutbolSporTürkiye Futbol FederasyonuZiraat Türkiye Kupası
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