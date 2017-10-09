400 milyonu gözden çıkardılar

İspanyol medyasına göre Manchester City, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi için pusuda.

Bilindiği üzere 5 Temmuz tarihinde Barcelona, Lionel Messi'nin 2018'de bitecek olan sözleşmesinin 2021'e kadar uzatldığını resmen duyurmuştu. Ancak ilerleyen haftalarda taraflar arasında anlaşmazlıkların bulunduğu iddiaları ortaya atılırken, Messi için herhangi bir imza töreni düzenlenmemesi de kafaları karıştırmıştı. Kulüp yetkilileri yaptıkları açıklamada, "İmzalar atıldı. Endişelenecek bir durum yok." şeklinde konuşsalar da, kulübe yakın çevrelerde henüz bir imza töreni düzenlenmemiş olması sıkıntıların olduğu yönünde yorumlanıyor.

AS'ta yer alan haberde Manchester City'nin Messi'nin durumunu yakından takip ettiği ve oyuncunun takımdan ayrılması halinde Ocak ayında bu transfer için 400 milyon euro'yu gözden çıkarmaya hazır olduğu belirtildi. Haberde İngiliz kulübüne yakın kaynakların Messi transferi için temasların ciddi bir şekilde başladığını öne sürdüğü de kaydedildi. Messi'nin Barcelona'da mutlu olduğu, eşi Antonella'nın da İspanya dışında bir yere taşınmak istemediği biliniyor.