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41. sıraya yerleştik

FIFA dünya klasmanında Türkiye, bir basamak çıkarak 41. sıraya yerleşti

18 Ocak 2018 Perşembe 12:56
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41. sıraya yerleştik

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre, ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 41. sıraya yerleşti. FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3. sıradaki yerini korudu. Kuveyt, 15 basamak birden atlayarak 174. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat'ta açıklanacak.

AA

Son Güncelleme: 18.01.2018 13:07
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFutbolFIFA Dünya SıralamasıAlmanya
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