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42. randevu İstanbul'da

Beşiktaş ile Kayserispor 42. randevuda

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42. randevu İstanbul'da

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 41 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 63 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maçta Beşiktaş 1-0 galip geldi. Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer aldı. İstanbul'daki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, Kayseri'deki müsabaka 1-1 bitti.

İstanbul'daki maçlar 
Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 20 lig maçından 16'sını kazandı, 2 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 43, Kayserispor ise 14 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maçı Beşiktaş 4-0 kazandı.

En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, geçen sezon rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

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FutbolSpor Toto Süper LigBeşiktaşKayserispor42. Randevu
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