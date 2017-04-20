PSG formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 resmi maçta 43 gol kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, takımının en skorer ismi olarak dikkati çekiyor. İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in takımdan ayrılmasının ardından santrfor bölgesinde en önemli isim haline gelen Cavani, attığı 30 golle de Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'da (Serie A) en fazla skor üreten oyuncu konumunda bulunuyor.
43 maçta 43 gol attı
Fransa Ligue 1 takımlarından PSG'de forma giyen Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani, bu sezon ortaya koyduğu performansla takımına en fazla katkı sağlayan isim olarak göze çarpıyor
20 Nisan 2017 Perşembe 12:36
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PSG formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 resmi maçta 43 gol kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, takımının en skorer ismi olarak dikkati çekiyor. İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in takımdan ayrılmasının ardından santrfor bölgesinde en önemli isim haline gelen Cavani, attığı 30 golle de Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'da (Serie A) en fazla skor üreten oyuncu konumunda bulunuyor.