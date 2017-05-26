'45 puanla kapatmak istiyoruz'

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül , ilk hedefleri olan ligde kalmayı başardıklarını belirterek, "Kalan iki maçı alarak 45 puan la ligi kapatmak istiyoruz." dedi. Gül, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta sonu evlerinde Kayserispor ile karşılaşacaklarını, iç saha performansı bakımından en iyi sezonlarını geçirdiklerini söyledi.

Bu sezon ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve bunu bitime 4 hafta kala başardıklarını anlatan Gül, "Yeni bir hedef koymamız gerekiyordu. Kalan iki maçı alarak 45 puanla ligi kapatmak istiyoruz. Kayseri maçını evimizde oynayacağız ve son maçta taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek isteriz. Son iç saha maçında taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz. Ramazan ayının ikinci gününde güzel bir öğleden sonra yaşayıp 3 puan alan taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.

Transfer çalışmaları

Gelecek sezon hazırlıklarının başladığını ve bu nedenle transfer çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Gül, şöyle devam etti: "Transfer çalışmaları hep var ve bu çalışmalar kulüplerde hiç bitmez. Sezon sonuna yaklaştığımızda transfer çalışmaları hız kazanıyor. Hem sözleşmesi biten oyuncular hem de dışarıdan kimleri transfer ederiz noktasında çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda takımımızı derleyip toplayıp transferleri gerçekleştirip 1 Temmuz’da başlayacağımız ilk kampa hazır bir şekilde gidebilmek. Bu seneden daha iyi bir kadro oluşturmak istiyoruz. İyinin hep iyisi var. Gelecek yıl hedefimiz daha da iyisini yakalayabilmek." İlk kamp programını belirlediklerinden bildiren Gül, "1-14 Temmuz tarihlerinde ilk kamp dönemini Bolu’da gerçekleştireceğiz. İkinci kamp dönemini ise yurt dışında planlıyoruz. Lig bittiği gibi başlayacak neredeyse. Bu sezon sıkıştırılmış bir lig olacak. Kampları iyi geçirerek yeni sezona iyi bir şekilde başlarız." ifadesini kullandı.

Kayserispor maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü sahasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması yapılan idman, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamladı. Antrenmana, hafif sakatlıkları bulunan Dejan Lazarevic ve Iasmin Latovlevici katılmadı.