Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5807
STERLİN
6.0544
EURO
5.3466

46 yıl sonra karşılaşacaklar

Dünya Kupası son 16 turunda karşılaşacak Uruguay ile Portekiz, 1972 yılından sonra birbirlerine rakip olacak

29 Haziran 2018 Cuma 13:54
46 yıl sonra karşılaşacaklar

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında yarın karşı karşıya gelecek Uruguay ile Portekiz, 46 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

İki takım son olarak 1972'de karşılaşmıştı. Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanacak Uruguay-Portekiz karşılaşması saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Aralarındaki maçlar

İki ekip bugüne kadar yalnızca 2 kez karşı karşıya geldi. Uruguay ile Portekiz tarihlerinde ilk kez 26 Haziran 1966'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaştı. Hazırlık maçını ev sahibi ekip 3-0 galip tamamladı. Taraflar son olarak 2 Temmuz 1972'de Brezilya'da kozlarını paylaştı. Brezilya Kurtuluş Kupası'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Uruguay 55. maçına çıkacak

Dünya Kupası tarihinin en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele ediyor. Ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kupayı kazanan Uruguay, toplam 54 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 23'ünde sahadan galibiyetle ayrılan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 kez de sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 85 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.

Portekiz'in 30. sınavı

Son 5'i üst üste olmak üzere toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılan Portekiz, şampiyonada bugüne kadar 29 maça çıktı. Bu maçlarda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi alan Avrupa temsilcisi, 48 gol atarken, kalesinde ise 33 gole engel olamadı.

AA

Son Güncelleme: 29.06.2018 14:24
Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFutbolPortekizUruguay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Negredo, Love ve Lens yolcu
Negredo, Love ve Lens yolcu
Wilshere, Fener yoluna girdi
Wilshere, Fener yoluna girdi
Soldado şampiyonluk istiyor
Soldado şampiyonluk istiyor
Fatura Mesut'a kesiliyor
Fatura Mesut'a kesiliyor
Fellaini, United'da kaldı
Fellaini, United'da kaldı
Kombinede Ali Koç rüzgarı
Kombinede Ali Koç rüzgarı
3,5'a geldi, bedelsiz gitti
3,5'a geldi, bedelsiz gitti
Gomis, taraftara hayran
Gomis, taraftara hayran
Sıra geldi ikinci tura
Sıra geldi ikinci tura
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim