47 milyon avroyu gözden çıkardılar

Bu sezon Premier Lig'deki hedeflerinin gerisinde kalan Manchester United, transfer çalışmalarına başladı.
Mirror'da yer alan habere göre İngiliz devi, Tottenham'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Eric Dier için 47 milyon euro'yu gözden çıkardı. Dier Eylül ayında Tottenham ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Ancak Manchester United, Londra ekibinde haftalık 50 bin Sterlin kazanan oyuncuyu renklerine bağlamaya kararlı. Portekiz ekiplerinden Sporting'in altyapısında yetişen Dier, 2014'te Tottenham'a 5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Yıldız futbolcu bu sezon 43'ü ilk 11'de başlamak üzere toplam 45 maçta forma giydi.