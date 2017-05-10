Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

47 milyon avroyu gözden çıkardılar

Manchester United, Tottenham'ın yıldız orta sahası Eric Dier için 47 milyon euro'yu gözden çıkardı

Bu haber kez okundu.

47 milyon avroyu gözden çıkardılar

Bu sezon Premier Lig'deki hedeflerinin gerisinde kalan Manchester United, transfer çalışmalarına başladı.

Mirror'da yer alan habere göre İngiliz devi, Tottenham'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Eric Dier için 47 milyon euro'yu gözden çıkardı. Dier Eylül ayında Tottenham ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Ancak Manchester United, Londra ekibinde haftalık 50 bin Sterlin kazanan oyuncuyu renklerine bağlamaya kararlı. Portekiz ekiplerinden Sporting'in altyapısında yetişen Dier, 2014'te Tottenham'a 5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Yıldız futbolcu bu sezon 43'ü ilk 11'de başlamak üzere toplam 45 maçta forma giydi.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolManchester UnitedEric Dier
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100