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49'a 7 Beşiktaş üstün

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 49'unu Beşiktaş kazandı, Gençlerbirliği 7 kez galip geldi

12 Ekim 2017 Perşembe 13:44
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49'a 7 Beşiktaş üstün

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 89. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 49 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 141 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da Beşiktaş 3-0 galip geldi.

Beşiktaş, son maçlarda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 13 lig maçından 6'sını kazanabildi. İki ekip arasındaki son 13 karşılaşmada Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Ankara'daki maçlar

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 44 lig maçının 21'ini kazandı, 6 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 68, kırmızı-siyahlılar 36 gol attı.

Deplasmanda son 6 maçta bir galibiyet

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 6 lig maçından sadece birini kazanabildi. İki ekip arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan son 6 lig maçından 2'sini başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 3'ü de berabere bitti.  

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

AA

Son Güncelleme: 12.10.2017 13:47
Anahtar Kelimeler:
89. RandevuGençlerbirliğiBeşiktaşFutbol
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