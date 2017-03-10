"5-1 olduktan sonra inandım"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 4-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Paris Saint-Germain'i (PSG) 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Barcelona'da forma giyen Arda Turan, "Bu tarihi ana tanıklık ettiğim için çok mutluyum, inanılmazdı." dedi.

Milli futbolcu Arda, yaptığı açıklamada, büyük bir mücadele sonunda çeyrek finale yükselmelerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bizim için çok özel bir gündü. Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir takıma karşı 4-0'dan sonra turu geçmek çok zor. Bu, PSG gibi bir takımsa daha da zor. Eğer maç 5-1 sona erse ve biz elenseydik bile doğru olanı, futbolun gerektirdiği heyecanı sahaya yansıtmış olurduk." ifadelerini kullandı. Karşılaşmada skor 5-1 olduktan sonra turu geçmeye bir kez daha inandıklarını vurgulayan milli futbolcu, "Elendiğinizi düşündünüz bir anda Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek ve bunu başarmak çok inanılmazdı. Hem sahada hem de soyunma odasında inanılmaz bir heyecan ve mutluluk vardı. Tarihteki en özel maçlardan birine tanık olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi çok iyi ve çok özel hissediyorum. Allah'a şükürler olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, 12 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Deportivo La Coruna maçı ve Galiçya ekibinde top koşturan milli futbolcu Emre Çolak hakkında da değerlendirme yapan Arda, "Emre Çolak benim kardeşim gibi, onu çok seviyorum ama inşallah pazar günü kazanacağız. Güzel ve zevkli bir maç olmasını dilerim. Emre'nin La Liga'daki çıkışını sürdürmesini isterim. Pazar günü onu görecek olmak beni çok mutlu ediyor." diyerek görüşlerini aktardı.