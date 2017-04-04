5 haftadır gole hasret kaldı

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun, Spor Toto Süper Lig'de son haftalardaki suskunluğuyla dikkati çekiyor.



Bu sezon takımının en golcü oyuncusu durumunda bulunan Cenk, ligin son haftalarında suskunluğa büründü. Süper Lig'deki son golünü 21. haftadaki Akhisar Belediyespor'a atan siyah-beyazlı oyuncu, sonraki 5 haftada topu filelerle buluşturmayı başaramadı. Son olarak Akhisar Belediyespor maçının 13. dakikasında gol sevinci yaşayan Cenk Tosun, 527 dakika buna hasret kaldı.

Gol krallığı yarışında avantaj yitirdi

Cenk Tosun, son maçlardaki suskunluğuyla gol krallığı yarışında da avantaj yitirdi. Ligde 16 golü bulunan siyah-beyazlı oyuncunun suskun kaldığı 5 haftayı iyi değerlendiren Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love, rakibini yakaladı. Cenk Tosun, son haftaların formda ismi Vagner Love'ın 15 gole ulaşmasıyla kalan maçlarda zorlu bir rekabetin içine girdi.

En uzun süreli suskunluğu yaşıyor

Son 5 haftada gol atamayan Cenk Tosun, bu sezonki en uzun suskunluğunu yaşıyor. Lige iyi başlayan ve ilk 5 maçta 5 gol atan Cenk, daha sonraki 4 hafta topu filelerle buluşturmayı başaramadı. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray ile yaptığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta gol kaydeden Cenk, ardından oynanan Çaykur Rizespor, Kayserispor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını boş geçti. Trabzonspor mücadelesiyle tekrar gol sevinçleri yaşamaya başlayan siyah-beyazlı oyuncu, 21. haftadaki Akhisar Belediyespor maçına kadar kısa süreli suskun kaldı. Cenk Tosun, geride kalan Gençlerbirliği, Antalyaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında gol bulamadı. Atiker Konyaspor ile oynanan ve 5-1 kazanılan maçta hat-trick yapan Cenk, ligdeki son 7 haftada ise takımına sadece bir gol kazandırabildi.