5 haftalık program belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 haftalık Spor Toto Süper Lig programı belli oldu. Ligde 34. ve son hafta programı ise daha sonra belirlenecek.

Süper Lig'de 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların maç programları şöyle:

29. Hafta:

28 Nisan Cuma:

20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)

29 Nisan Cumartesi:

16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park Arena)

30 Nisan Pazar:

13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)

20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

30. Hafta:

5 Mayıs Cuma:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

6 Mayıs Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena)

19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)

7 Mayıs Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

31. Hafta

12 Mayıs Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

13 Mayıs Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adanaspor-Trabzonspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

14 Mayıs Pazar:

16.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor (Osmanlı)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Gaziantep)

15 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

32. Hafta

19 Mayıs Cuma:

20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena)

20 Mayıs Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)

16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena)

21 Mayıs Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena)

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)

33. Hafta

26 Mayıs Cuma:

20.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor (Osmanlı)

27 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

28 Mayıs Pazar:

16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş (Gaziantep)

29 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları Arena)

Muhabir: Erkan Tiryaki, Süha Gür