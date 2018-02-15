Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 21. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK tarafından, Trabzonspor'a 170 bin, Göztepe'ye 65 bin, Demir Grup Sivasspor'a 42 bin 500, Galatasaray'a 25 bin, Aytemiz Alanyaspor'a 15 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi. Bu arada, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Göztepe, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor taraftarlarına yönelik çeşitli tribünlerde elektronik bilet bloke cezaları verildiği aktarıldı.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ile 6 bin 500 lira, meydana gelen disiplin ihlallerinden dolayı da İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Gaziantepspor'un ise 7 bin 500'er lira ceza aldıkları ifade edildi.