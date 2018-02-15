Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116226
ALTIN
163.943
DOLAR
3.7702
STERLİN
5.2999
EURO
4.7077

5 kulübe para cezası

PFDK, Trabzonspor'a 170 bin, Göztepe'ye 65 bin, Sivasspor'a 42 bin 500, Galatasaray'a 25 bin, Alanyaspor'a ise 15 bin lira para cezası verdi

15 Şubat 2018 Perşembe 16:55
5 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 21. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK tarafından, Trabzonspor'a 170 bin, Göztepe'ye 65 bin, Demir Grup Sivasspor'a 42 bin 500, Galatasaray'a 25 bin, Aytemiz Alanyaspor'a 15 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi. Bu arada, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Göztepe, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor taraftarlarına yönelik çeşitli tribünlerde elektronik bilet bloke cezaları verildiği aktarıldı.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ile 6 bin 500 lira, meydana gelen disiplin ihlallerinden dolayı da İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Gaziantepspor'un ise 7 bin 500'er lira ceza aldıkları ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolPfdkProfesyonel Futbol Disiplin KuruluTFFTürkiye Futbol Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç, Barcelona ile anlaştı
Ali Koç, Barcelona ile anlaştı
Göztepe, Avrupa'yı hedefliyor
Göztepe, Avrupa'yı hedefliyor
"Eto'o 28 gol atsın sırtımızda taşırız"
"Eto'o 28 gol atsın sırtımızda taşırız"
FIFA'da üç sıra yükseldik
FIFA'da üç sıra yükseldik
TFF'den dudak okuma açıklaması
TFF'den dudak okuma açıklaması
"Bankalara borcumuz 205 milyon liradır"
"Bankalara borcumuz 205 milyon liradır"
"Galibiyet bekliyorum"
"Galibiyet bekliyorum"
"Korkak futbol oynatmam"
"Korkak futbol oynatmam"
Gomis izinli, Fernando dönüyor
Gomis izinli, Fernando dönüyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim