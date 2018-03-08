5 maçlık ceza onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya verilen 5 maçlık cezayı onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, kurul toplantısında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Quaresma'ya verilen 5 maç men cezasına yönelik itirazın görüşüldüğü bildirildi. Beşiktaş Kulübünün duruşma ve cezayı erteleme taleplerini reddeden kurulun, Portekizli futbolcuya, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçındaki davranışlarından dolayı verilen 5 maç men ve 22 bin lira para cezasını oy çokluğuyla onadığı belirtildi.

Öte yandan kurulun, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a verilen 50 biner liralık para cezalarını da kaldırdığı duyuruldu.