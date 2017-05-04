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5 milyon avro istiyoruz

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yetenekli oyuncuları Emre Akbaba için 5 milyon istediklerini söyledi

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5 milyon avro istiyoruz

Radyospor'a konuşan Çavuşoğlu, Emre için kendilerine henüz resmi bir teklif gelmediğini belirtirken, "Biz zaten şu an transferi düşünmüyoruz, tamamen lige odaklandık. Emre'yi isteyen varsa 5 milyon avroyu cebine koyup gelsin!" sözlerini kullandı. 

Transferin bir diğer gözdesi Vagner Love hakkında "Fenerbahçe ilgileniyor" şeklinde çıkan haberlerin farkında olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Fenerbahçe ilgileniyor diyorlar ama biz Aziz Yıldırım'la her gün görüşüyoruz, bize bir şey söylemedi. Zaten Love da bizi çok seviyor, 'Siz kovmadan ben gitmem' diyor." şeklinde konuştu.
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