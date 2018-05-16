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5 milyon Euro'ya Çin'e gidiyor

Beşiktaş’ın başarılı savunmacısı Tosic’in Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzalamak üzere olduğu öğrenildi

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:50
5 milyon Euro'ya Çin'e gidiyor

Beşiktaş’ın başarılı savunmacısı Dusco Tosic’in Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzalamak üzere olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’ın Sırp stoperi Dusco Tosic’in Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande’ye imza atmak üzere Çin’e gittiği belirtildi. Çin ekibinin transfer için bir süre önce siyah-beyazlı kulüple görüşmelere başladığı ve 5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldığı iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcunun yeni kulübü ile sözleşme imzalamak üzere yola çıktığı ve akşamki idmanda yer almayacağı dile getirildi.

Siyah-beyazlı takıma 2015-2016 sezonunun başında Gençlerbirliği’nden bedelsiz transfer olan Tosic, 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, siyah-beyazlı forma ile 7 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2018 17:49
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşTosicÇinGuangzhou Evergrande
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