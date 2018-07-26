Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94817
ALTIN
191.540
DOLAR
4.8533
STERLİN
6.3852
EURO
5.6613

"5 milyona anlaşmıştık ama..."

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba konusunda Galatasaray'la herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirtirken, Medipol Başakşehir'in milli futbolcuyla görüşme halinde olduğunu söyledi

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:30
"5 milyona anlaşmıştık ama..."

 Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba ile ilgili merak edilenleri TRTSPOR'da yayınlanan Transfer Saati programında yanıtladı.

İstanbul'daki 5 kulübün Emre Akbaba için teklifte bulunduğunu dile getiren Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray kulübüyle görüştüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Galatasaray'ın oyuncu takası içeren bir teklifi de olmadığını da belirten Çavuşoğlu, "Galatasaray'ın bonservis ücreti önerdiği bir teklif vardı ama komik bir teklifti" dedi.

Emre'nin önünü tıkama niyetinde olmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Emre için Başakşehir ile devre arasında anlaştıklarını ama Emre'nin İstanbul kulübüyle anlaşamadığını söyledi.

"Bizi, Emre zorladı"

"Bizi, Başakşehir'le anlaşmaya Emre zorladı. Başakşehir'le Emre için geçen sezon anlaşmaya vardık ama Emre, Başakşehir'le anlaşamadı. O zaman 5 milyon Avro karşılığında anlaşmıştık. Daha sonra teklifte bulundular. Şu an sanırım Emre ile görüşüyorlar."

"Emre için gelen teklifler çok komik rakamlar"

"Bize, Emre için gelen teklifler çok komik rakamlar. Yeni bir resmi teklif gelmedi ama bazı telefon görüşmeleri oldu. Bizim belirlediğimiz rakam, kulüplerin ödeyemeyeceği bir miktar değil. Menajeri, Avrupa'dan teklifler olduğunu söylüyor. Onun önünü tıkamayız. Bizim için hiç fark etmez. Hayırlısı neyse onu yapmaya çalışıyoruz."

AA

Son Güncelleme: 26.07.2018 17:33
Anahtar Kelimeler:
FutbolAlanyasporHasan ÇavuşoğluEmre Akbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Florya'da trafik az', 'Doğru adresteyim'
'Florya'da trafik az', 'Doğru adresteyim'
Ankaragücü ligde kalmalı
Ankaragücü ligde kalmalı
2 milyon 650 bin dolara gitti
2 milyon 650 bin dolara gitti
Ronaldo hapisten kurtuldu
Ronaldo hapisten kurtuldu
Hosseini imzaya geldi
Hosseini imzaya geldi
Neden yönetimden istifa etti?
Neden yönetimden istifa etti?
Mesut için hatalarını kabul ettiler
Mesut için hatalarını kabul ettiler
Kartal'a sürpriz stoper
Kartal'a sürpriz stoper
"Cazip bir teklif gelirse gidebilir"
"Cazip bir teklif gelirse gidebilir"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim