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5 yıl sonra bir ilki başarabilir

Süper Lig'in 20. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde ligde 5 yıl sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakalayacak

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:05
5 yıl sonra bir ilki başarabilir

Süper Lig'in ikinci bölümünde üst üste 3 maç kazanma başarısı gösteren Trabzonspor, deplasmanda konuk olacağı Osmanlıspor'u da yenmesi halinde ligde 176 hafta sonra art arda 4 müsabakadan galibiyetle ayrılma sevinci yaşayacak.

Trabzonspor, en son 2011-2012'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 17. haftasında sahasında Orduspor'u 4-1, 18. haftasında yine sahasında Manisaspor'u 2-1, 19. haftasında o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) deplasmanda 2-0 ve 20. haftasında evinde Samsunspor'u 4-0 yenerek 12 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi, o dönemden bu yana aynı başarıyı gösteremedi.

Yanal ile ilk kez
Trabzonspor, Osmanlıspor'u mağlup etmesi durumunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk kez bu başarıyı yakalayacak. En son 2011-2012 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş idaresinde üst üste 4 karşılaşma kazanan bordo-mavililer, üçüncü kez takımın başına getirilen Yanal ile daha önce en fazla üst üste 3 galibiyet almıştı.

Son Güncelleme: 08.02.2017 17:13
Anahtar Kelimeler:
5 Yıl Sonra Bir IlkTrabzonsporFutbol
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