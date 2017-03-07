50 yaşında sahaya çıktı

Japonya İkinci Lig ekibi Yokohama'da oynayan 50 yaşındaki Kazuyoshi Miura, profesyonel bir maçta forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını kazandı.



Takımının V-Varen Nagasaki ile karşılaştığı maçta 50 yaş 7 günlükken görev alan golcü oyuncu Miura, İngiliz Stanley Matthews'a ait rekoru ele geçirdi. İki takım arasında 1-1 sona eren karşılaşmada 54 dakika sahada kalan Miura, 1965'te Stoke City formasıyla Fulham'a karşı oynanan mücadelede 50 yaş 5 günlükken görev yapan Matthews'u geride bıraktı. Kırdığı rekorla ilgili FIFA'nın internet sitesine açıklamada bulunan Miura, "Matthews'un rekorunu kırmış olabilirim ama onun istatistikleri ve kariyerine ulaşmam imkansız." yorumunu yaptı. Brezilya'da Santos ve İtalya'da Genoa gibi takımlarda da görev yapan deneyimli futbolcu Miura, 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı'yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol attı.