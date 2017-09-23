Trabzonspor’un, sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı tarihi yenilginin yankıları sürüyor. Başkan Muharrem Usta, müsabaka 3-3’e gelmesinin ardından stadyumu terk ederken, yerel gazeteler ise alınan şok yenilgiye büyük bir tepki gösterdi.

Süper Ligin 6. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-0 öndeyken skoru koruyamayarak maçı 4-3 kaybeden Trabzonspor’da alınan tarihi yenilginin yankıları devam ediyor. Kendisine ait locada müsabakayı eşiyle birlikte izleyen Başkan Muharrem Usta, üst üste gelen gollerin ardından karşılaşmanın 3-3 gelmesiyle sinirli bir şekilde stadyumu terk ederken, taraftarlar da Ersun Yanal’ı istifaya davet etmişti.

KARADENİZ GAZETESİ: ’50 YIL REZİLLİĞİ’

Alınan tarihi şok yenilgiyi yerel gazeteler de manşetlerine taşıdı. Karadeniz gazetesi, 4-3’lük mağlubiyeti ana sayfadan, ’Yazıklar olsun bunu da gördük’ başlığıyla görürken, spor sayfasında ise, ’İşte dün akşamki eseriniz. 50 yıl rezilliği’ başlığını attı. Gazete haberde, ’Şaka gibi.. Trabzonspor 3-0 öne geçtiği karşılaşmada 4-3 mağlup oldu. Yönetim takımın içler açısı durumunu seyretti. Ersun Yanal her zaman olduğu gibi takımın tükenişine çanak tuttu. Olan yine bordo-mavili severlere oldu’ sözlerini kullandı.

GÜNEBAKIŞ GAZETESİ: ’REZALET’

Karediniz’den Günebakış Gazetesi ise alınan farklı yenilgiyi, ’Yazıklar olsun’ başlığı ile öne çıkardı. Spor sayfasında yenilgiyle alakalı olarak, ’Rezalet’ başlığını atan gazete, ’Trabzonspor, Alanya’ya 4-3 mağlup oldu. İçi yanan Trabzonspor taraftarı Yanal istifa diye haykırdı. Bu hezimetin faturasını öde Ersun hoca...’ ifadelerine.

TAKA GAZETESİ: ’DEFOL GİT ERSUN’

Taka Gazetesi ise ana sayfasından Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’ı istifaya davet etti. Gazete, ’Trabzonspor’la oynamana daha fazla tahammül edemeyiz. Defol Git Ersun’ başlığını atarken, spor bölümünde ise ’Ersun anca gidersun’ sözlerine yer verdi.

SON NOKTA GAZETESİ: ’KABUS GECESİ’

Son Nokta Gazetesi de ana sayfasından okuyucuları ile ’Kabus Gecesi’ başlığını paylaşırken, spor sayfasından ise ’Bu sonuca atılacak tek başlık var. Ersun istifa’ ifadelerini kullandı. Gazete haberde, "Tüm Türkiye tarihe tanıklık etti. Yarım saatte 3-0 öne geçen, ilk yarıyı 3-1 önde bitiren Trabzonspor, ikinci yarıda 3 gol yiyerek evinde Alanyaspor’a 4-3 mağlup oldu. Böyle bir rezaletten sonra Ersun Yanal artık bu takımın başında kalmamalı. Çünkü sadece camianın değil futbolcularının da güvenini, inancını yitirmiş durumdadır" açıklamalarında bulundu.

KUZEY EKSPRES GAZETESİ: ’BU KABUS YALAN OLSA’

’Trabzonspor gelişiyor’ başlığını atarak Teknik Direktör Ersun Yanal’a gönderme yapan Kuzey Ekspres Gazetesi, ’Bu kabus Yalan olsa’ başlığını da spor sayfasına taşıdı. Gazete, ’Trabzonspor Yanal’ın alinde 50. yıl tarihini yazıyor. Fener’in 4 attığı Alanya’ya 3-0’dan maçı verdik. Medical Park Stadyumu tarihe geçecek rezil bir maça sahne oldu’ ifadelerini okuyucularıyla paylaştı.