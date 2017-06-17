Transfer döneminin başlamasıyla Belçikalı oyuncu Theo Bongonda ile sözleşme imzalayan Trabzonspor, 50 yılda 120 yabancı oyuncu transfer etti.



1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a imza attırmıştı. Bongonda ise Karadeniz ekibinin 120'nci yabancı oyuncusu oldu. Trabzonspor, kulüp başkanı Muharrem Usta'nın 1,5 yıllık görev süresi içinde ise 13 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. İlk olarak 1461 Trabzon'dan Serge Akakpo'yu renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, Fabian Castillo, Hyun Jun Suk, Jan Durica, Luis Ibanez, Matus Bero, Ogenyi Onazi, Ramil Sheidaev, Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani, Hugo Rodallega ve Theo Bongonda olmak üzere 13 yabancı oyuncu transferi yaptı.

Brezilyalı oyuncular ilk sırada

Trabzonspor'da en fazla transfer yapılan Trabzonspor'da en fazla transfer yapılan futbol cular arasında Brezilyalı oyuncular, ilk sırada yer aldı. Bordo-mavililer, 12 transferle en fazla yabancı oyuncuyu Brezilya'dan kadrosuna dahil etti. Belçika ve Polonya'dan 7'şer oyuncu alan Karadeniz ekibi, ikinci olarak en fazla oyuncu transferini de bu ülke oyuncularından gerçekleştirdi. Yugoslavya dağılmadan önce bu ülkeden ve Gürcistan'dan 6'şar, Gana ve Slovakya'dan 5'er, Ukrayna ve Almanya'dan 4'er, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Nijerya, Arjantin, Kolombiya'dan 3'er, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Rusya, Senegal, Güney Kore'den 2'şer, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Hollanda, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ile Togo'dan da 1'er oyuncu bordo-mavili takımda forma giydi.

Bongonda, 12'nci yabancı oldu

Bongonda'nın transferiyle bordo-mavili takımda yabancı oyuncu sayısı da 12'ye yükseldi. Karadeniz ekibinin ilk yabancı transferini gerçekleştirmesinin ardından mevcut kadrosunda Esteban, Medjani, Mas, Pereira, Durica, Castillo, Ibanez, Bero, Onazi, N'Doye, Rodallega ve Bongonda olmak üzere 12 yabancı oyuncu bulunuyor.