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500 bin liraya ayrıldı

Galatasaray Kulübü, İsviçreli futbolcu Endoğan Adili ile yolların ayrıldığını duyurdu

13 Temmuz 2018 Cuma 12:39
500 bin liraya ayrıldı

Galatasaray Kulübü, İsviçreli futbolcu Endoğan Adili ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." denildi.

Oyuncunun, 2018-2019 futbol sezonundaki 1 milyon 120 bin liralık alacağının 620 bin lirasından feragat ettiği, kendisine ise 500 bin lira ödeme yapıldığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kulübe 2013-2014 sezonu devre arasında transfer olan Adili, A takım forması giymedi.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2018 12:43
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSözleşme FesihGalatasarayFutbolEndoğan Adili
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