"51. yılda aklımız başımıza geldi"

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 51. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

2 Ağustos 1967'de kurulan bordo-mavili kulübün yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ilk tören, şehir merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirildi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kulüp eski başkanlarından Atay Aktuğ ve Divan Başkanlık Kurulu Başkan Vekili Selahattin Ahıskalı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Kutlamalar kapsamında ikinci tören ise Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapıldı. Buradaki törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski başkanlardan Atay Aktuğ ve Salih Erdem ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kulübün eski ve mevcut yöneticileri katıldı.

Törende, Trabzonspor'da görev yapan ve ebediyete intikal eden kişiler için hazırlanan sinevizyon gösterildi; vefat eden kurucu üyeler, yöneticiler ve taraftarlar için dua edildi, ardından da 51. yıl anısına hazırlanan pasta kesildi. Vali Yücel Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un marka bir kuruluş ve kulüp olduğunu söyledi. Bunun daha iyi olması için herkesin gayret gösterdiğini belirten Yavuz, "İnşallah bu sezon ve sonrasındaki sezonlar daha başarılı olacaktır. Yeter ki birlik beraberlik içinde olup birbirimizi desteklemeye devam edilim." dedi.

Başkan Ağaoğlu: "Bugün 'dur' dediğimiz noktadayız"

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Trabzonspor'un doğuşunun sancılı ve zor olduğunun altını çizerek, "Ama ülke futbolunun önderliğini yaptı. Anadolu'da bir ihtilali gerçekleştirdi. Biraz son yıllarda rotamızdan çıktık. Dümen sularına girmeyi tercih ettik. İşin kolayına kaçtık. Bizim bugün yaşadığımız en büyük tehlike ve sıkıntı, bizim gençlerimiz futbolu artık İstanbul'un üçlerinin oynadığı oyun gibi zannediyor. Oysa biz biziz ve hiç kimseye benzemeyiz." diye konuştu.

"Bizi taklit edenler, bizim gittiğimiz yolu takip edenler olabilir, olmuştur." ifadesini kullanan Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Kitabını yazdık, o kitap Anadolu'ya dağıtıldı. Trabzon İdmanocağı'nın kaptanı Süleyman Rıza Kuğu'nun yazdığı 'Asosyeşın (Association) Futbol' kitabını rahmetli Kazım Karabekir Paşa Trabzon'a ziyaretinde tanesine 1 lira ödeyerek Anadolu kentlerine dağıttı ve Anadolu'ya futbol Trabzon'dan yayıldı. İzmir İdman Cemiyeti, İstanbul İdman Cemiyeti ve Trabzon İdman Cemiyeti kuruluyor. Fikstür dahilinde ilk maçlar Trabzon'da oynanıyor. Zamanın Spor Alemi Dergisi 'Trabzon'un yaptığını biz yapamadık' diyor. Kütüphanelerde, arşivlerde o sayı mevcuttur. Biz sonra kalkıp birilerinin dümen suyuna gireceğiz, hayır. Gençlerimize ve çocuklarımıza bunu lütfen anlatalım ve öğretelim. Biz bize benzeriz, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, bunu da nesillerden nesillere aktarmak zorundayız."

Ağaoğlu, zor günler geçirdiklerini dile getirerek şu değerlendirmede bulundu: "Ama birisi gelip de bizim başımızı zorla zora sokmadı, o sıkıntıya da yine biz kendimizi soktuk. İşin kolayına kaçaraktan 'yönetim de böyle olur, kulüp de böyle yönetilir' diyerek artık öyle bir noktaya getirdik ki sabahleyin kalkan gençlerimiz şunu söylüyorlar: 'KAP yok mu KAP?' Bundan kendilerini tatmin ediyorlar. İstanbul takımlarının yapmış olduğu transferlere karşı transfer karşılığı verebilecek miyiz? Bu noktaya getirmişiz. Bana göre çok iyi bilinçli olarak da yürütülen bir algı operasyonuydu, başarılı da olundu bir noktada ama buna karşı savaşacağız artık. Bugün 'dur' dediğimiz noktadayız."

"51. yılda aklımız başımıza geldi"

Yarım asrın önemli bir süreç olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "50. yılda şampiyon olamadık ama 51. yılda aklımız başımıza geldi, diyebilir miyiz? Ne mutlu bize ki böylesine Türk futbolunda merhale, kilometre taşı olmuş, böylesine büyük, ulu bir kulübün gölgesinde kendimize yer bulabildik. Şimdi bizlere düşen 61. yaşımda bu kulübe layıkıyla hizmet edebilmek. İnşallah bu kulübün kurucuları, başkanlarına, camiamıza layık olabilir ve layıkıyla hizmet etmeyi Allah bize nasip eder." ifadelerini kullandı. Tören, kulüpte 50 yılını dolduran üyelere plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Meşale ve havai fişek gösterisi iptal edildi

Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, terör örgütü PKK'nın hain saldırısında Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın şehit olmasının Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğduğunu söyledi. Kafkas, bu nedenle kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu akşam yapılması planlanan meşale ve havai fişek gösterisinin iptal edildiğini belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Devletimiz, hainlere en kısa sürede cezasını verecektir." diye konuştu.