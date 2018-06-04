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560. maçımıza çıkıyoruz

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın oynayacağı hazırlık maçında 560. kez sahaya çıkacak

04 Haziran 2018 Pazartesi 13:01
560. maçımıza çıkıyoruz

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın deplasmanda yapacağı hazırlık maçıyla 560. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 266'sı özel geride kalan 559 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 130 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 240'ı evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 736 gol attı, kalesinde 811 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 559 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 559 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Lucescu dönemindeki 11. karşılaşma
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 11. maçına Rusya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 3 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 6'sı özel 10 maçta 12 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 17 gol gördü.

2018'deki beşinci maç
Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki beşinci hazırlık maçını oynayacak. Milli takım bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, bu yıl yenilgi yüzü görmedi. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, son hazırlık maçında ise İsviçre'de Tunus ile 2-2 berabere kaldı.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2018 13:03
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaHazırlık MaçıFutbolA Milli Futbol Takımı
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