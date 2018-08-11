Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94940
ALTIN
251.060
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2314
EURO
7.3162

6'ya 2 Kartal üstün

Beşiktaş ile Akhisarspor, ligde yarın 13. kez karşı karşıya gelecek

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:45
6'ya 2 Kartal üstün

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak Beşiktaş-Akhisarspor maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçtan 6'sını siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 25 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı, Akhisar'daki karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

Maçlar

2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti.

2013-2014'te Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka Mehmet Akyüz ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

2016-2017 sezonunun ilk yarısında Manisa'daki müsabakada Beşiktaş, Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Vodafone Park'taki müsabakada da siyah-beyazlılar, Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un golünü Olcan Adın attı.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 0-0 tamamlandı. Akhisar'da yapımı tamamlanan yeni stattaki ilk maçı ise Beşiktaş, Babel (2) ve Negredo'nun golleriyle 3-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 6 maçtan 4'ünde Beşiktaş, birinde Ege temsilcisi galip geldi, son müsabaka ise berabere sonuçlandı. İstanbul'da siyah-beyazlılar 12, yeşil-siyahlılar 5 gol attı.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2018 13:51
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSpor Toto Süper LigSporFutbolBeşiktaşAkhisarspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 haftalık program açıklandı
3 haftalık program açıklandı
Borç, 2 milyar 103 milyon lira
Borç, 2 milyar 103 milyon lira
Radikal kararlar yolda
Radikal kararlar yolda
İlk maçta hedef galibiyet
İlk maçta hedef galibiyet
Göztepe'nin rakibi Malatyaspor
Göztepe'nin rakibi Malatyaspor
Kupa fatihi zor deplasmanda
Kupa fatihi zor deplasmanda
Malatyaspor'da 3 eksik var
Malatyaspor'da 3 eksik var
İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor
İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor
Açılış haftasında rakip Akhisar
Açılış haftasında rakip Akhisar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim