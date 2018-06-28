60 takım Palandöken'e gidiyor

Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 11 futbol sahasıyla 2018-2019 sezonu öncesi 60'a yakın futbol takımını ağırlayacak.

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezi olan ve özellikle kışın binlerce turiste ev sahipliği yapan Erzurum, 2014'te Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sayesinde yaz aylarında da futbol kulüplerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışındaki futbol takımları, antrenmanın olumlu etkilerini daha iyi hissetmeleri için gerek ilk gerekse son hazırlık kampı için tercih ettikleri Erzurum'da güç depolayarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor.

Çevre düzenlemesinin yapımına devam edildiği merkez, her biri 7 bin 500 metrekare olan ve 11 sahasıyla toplam 82 bin 500 metrekarelik alanda futbol takımlarını ağırlamak için gün sayıyor. Önceki sezonlarda Kayserispor, Konyaspor, Alanyaspor, Akhisarspor gibi takımların kamp yaptığı kentte bu yıl da Süper Lig'den 8 ekip yüksek irtifada nefes açmak için kampa girecek.

"Burası futbol merkezi olmaya başladı"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiretmitçi, yaptığı açıklamada, Erzurum'un Türkiye'nin en yüksek yerlerinden biri olduğunu, bu özelliğin futbol başta olmak üzere farklı branşlarda da sporcunun kondisyonunu artırmasında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erzurum'un birçok sporda mücadele eden sporcuya ev sahipliği yaptığını belirten Kiremitçi, "Burası futbol merkezi olmaya başladı. Bu sahalarımızın hepsi doğal çimlerden oluşuyor. 2014'te 5 sahamızı aceleyle bitirmiştik ancak iki sene önce de bunların yetmediğini gördük ve 6 tane daha saha yaparak belediyemize ait 11 sahamızı hizmete sunduk." dedi.

"UEFA standartlarında 11 sahamız var"

Kamp merkezinin açılışından bu yana birçok takıma ev sahipliği yaptığını anımsatan Kiremitçi, bunun şehir ekonomisine de önemli katkı sağladığını aktardı. Kiremitçi, yeni sezonda da birçok takımın Erzurum'u tercih ettiğini dile getirerek, "Şu anda UEFA standartlarında 11 sahamız var. 2014'ten bu yana yaklaşık 300 takıma ev sahipliği yaptık. Bu yıl da Süper Lig'den 8 takım başvuru yaptı. Komşu ülkelerden ve 1. Lig takımlarından da başvuruları göz önüne aldığımızda 60 civarında takımı bu sene burada ağırlayacağız." diye konuştu.

Bu sayıyı daha da artırmak için gayret ettiklerini anlatan Kiremitçi, şöyle devam etti: "Buraya gelen takımlarımızın sayısını 100'e tamamlama gayreti içindeyiz. Bu şehrimizin tanınması ve ekonomisi açısından iyi olacak çünkü buraya gelen takımlar otellerimizde konaklıyor ve şehrin çeşitli faaliyetlerinden yararlanıyor. 60 rakamını 100'e çıkarabilirsek şimdiye kadar gelen takımlar noktasında rekor kırmış olacağız. O noktada şehrimizi canlandırmak için gayret gösteriyoruz."

Sahaların daha elverişli olması için yeni projelerinde gündemlerinde olduğunu vurgulayan Kiretmitçi, bu sayede kentteki otellerin yaz kış dolu olacağını kaydetti. Ali Rıza Kiremitçi, "Dört takımın aynı anda antrenman yapacağı UEFA standartlarında sahalarımız projelendirildi. Bunları bu sene inşallah faaliyete geçireceğiz. Dolayısıyla yazın iki ay dolu olan otellerimizde sürelerini 3,5-4 ay gibi zaman uzatabilecek. Kışın dolu olan otellerimizin yazın da dolu olmasına olanak tanıdığımız takdirde şehrin ekonomisine de önemli katkı sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Sahalarımız antrenman yapılabilir hale geldi"

Futbol takımlarının kampa girmesine az bir süre kala son hazırlıkları tamamladıklarını, eksikliklerin de giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kiremitçi, bu sayede kente gelen futbol takımlarının rahat edeceğini dile getirdi. Kiremitçi, sözlerini şöyle tamamladı: "Sahalarımız şu anda antrenman yapılabilir hale geldi, bakımları tamamlandı. Çimler ve drenaj sistemleri yeniden gözden geçirildi. İlaçlamaları yapıldı ve her gün düzenli olarak çimlerimiz burada çalışan arkadaşımız tarafından sulanıyor, uzayan çimler ise çim biçme makinesiyle biçiliyor. Çevre düzenlemeleriyle ilgili bir takım eksikliklerimiz olsa da onları da takımlar gelene kadar tamamlamaya çalışacağız. Çünkü gelen takımlar antrenman yaparken ses oluşturacak bir çalışmayı istemiyorlar. Onlar gelene kadar da eksiklerimizi gidereceğiz."