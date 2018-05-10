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6,5 milyon dolardan kurtuldular

Beşiktaş Kulübü'nün, bir dönem stadın reklam alanlarını pazarlayan, sözleşmenin feshi üzerine de davalık olduğu Aktif Reklam'a borcunun olmadığına karar verildi

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:35
6,5 milyon dolardan kurtuldular

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, Beşiktaş Kulübü'nün, bir dönem stadın reklam alanlarını pazarlayan, bir taksitin zamanında yatırılmamasını gerekçe göstererek icra yoluna giden Aktif Reklam'a borcunun olmadığına karar verdi.

Beşiktaş Kulübü, 2004'te stadın reklam alanlarını pazarlamak için anlaştığı Aktif Reklam'la sözleşmeyi feshetti. Bunun üzerine iki taraf davalık oldu. Siyah-beyazlılar davacı şirket ile masaya otursa da anlaşma sağlanamadı. Davaya bakan mahkeme, Beşiktaş'ı 9,3 milyon dolar ödemeye mahkum etti. Kararın ardından kulüp, davacı şirketle anlaşarak 6,5 milyon dolara indirdiği borcu taksitlendirdi.

Son taksiti gününde ödeyemeyen Beşiktaş Kulübü, süre talep etti. Karşı taraf, sözleşmeyi, "Ödemelerin zamanında yapılması, yapılmadığı takdirde meblağın tamamının tahsili" şartını yürürlüğe koyarak tek taraflı bozdu. Davacı şirket, Beşiktaş'tan borcun tamamının ödenmesini talep ederek icra yoluna başvurdu. Siyah-beyazlı kulüp de reklam şirketine borçlu olmadığına dair İstanbul 29. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde tespit davası açtı. Duruşmalara katılan Beşiktaş Kulubü'nün avukatı Ayhan Nacak, protokol uyarınca ödemelerin yapıldığını belirterek, ihtirazi kayıtsız (çekince) alındığını söyledi. Nacak, davanın kabul edilmesini istedi.

Davalı şirketin avukatı İpek İzgi Tezman da karşı tarafın protokolü ihlal ettiğini, ödemeleri zamanında ve eksiksiz yapmadığını iddia ederek, "Dava tarihi itibarıyla davacı taraf en az 6 milyon dolar borçludur. Davanın reddine karar verilsin." dedi. Dosyayı karara bağlayan İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, davayı kabul ederek, davacı Beşiktaş Kulübü'nün İstanbul İcra Müdürlüğü'nün dosyasında davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verdi. Mahkeme ayrıca, davacının kötü niyet tazminat talebini reddetti.

"Titizlikle çalıştık"

Beşiktaş'ın Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sorularını yanıtlarken, dava sürecini titizlikle takip ettiklerini söyledi. Mahmutyazıcıoğlu, "Kulübün önüne haciz kamyonlarının yanaştırıldığı günün fotoğrafları herkesin aklındadır. Bu bizim içimizi acıtan bir olaydı. Titizlikle çalıştık ve sonunda mahkeme kararı ile borçlu olmadığımız ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2018 14:42
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAktif Reklam
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